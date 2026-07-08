Дроном-ракетой «Бандероль» утром атаковала РФ Харьков (фото, видео)

Правоохранители изъяли и исследуют обломки средства поражения, которое ударило по дому в Немышлянском районе сегодня, 8 июля.

По данным Харьковской областной прокуратуры, «прилет» произошел около 09:01.

«Попадание зафиксировано в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки частично разрушен верхний этаж, поврежден фасад здания, выбиты окна. Погибли мужчина и женщина. 29 человек пострадали, среди них — четверо детей», — сообщили в прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Предварительно, российские войска применили дрон-ракету S8000 «Бандероль».

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, россияне не прекращают терроризировать Харьков. Около 01:40 они уложили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых 2-летняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Через несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Два человека примерно 60-летнего возраста погибли, их данные уточняются, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще около 30 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения.