Ночью по Харькову били из РСЗО «Торнадо-С»

В Харьковской облпрокуратуре установили: ночью россияне атаковали Харьков из РСЗО «Торнадо-С». Удар пришелся по Немышлянском району.

Удары по городу зафиксировали около 01:40. В результате атаки повреждено более 20 домов, храм, гаражи и авто.

Пострадали девять человек, среди них – двухлетняя девочка. Все люди получили острую реакцию на стресс и от госпитализации отказались.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ночью 8 июля по Основянскому и Немышлянскому районам россияне выпустили ракеты. Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском. Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей, уточнил мэр Игорь Терехов.