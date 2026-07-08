В результате ночного удара по Харькову пострадал ребенок – ГСЧС

В результате обстрелов в регионе бушевали 12 пожаров Купянском, Чугуевском, Изюмском районах, а также в Харькове, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Утром FPV-дрон удар по АЗС в Шевченковском районе – горела колонка, пострадала работница.

«В результате авиационного удара по Шевченковскому району Харькова погиб 54-летний мужчина, еще 21 человек пострадал, среди них пятеро детей. Возникли три очага пожаров, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Горели автомобили и сухая трава на открытой территории», – передают в ГСЧС.

Ночью, добавили спасатели, враг атаковал Немышлянский район. Удар пришелся по земле. В результате «прилета» повреждены 20 домов, храм и пять авто. Известно о девяти пострадавших, среди них – ребенок.