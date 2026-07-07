Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко

В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 7 июля, в Харьковской области будут проводить разминирование в Изюмском районе.

Разминирование будет продолжаться с 13:00 до 14:00 около села Петрополье. Ввиду этого жители могут слушать звуки взрывов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что шесть масштабных пожаров возникло в Харьковской области за неделю из-за российских обстрелов. Огонь охватил площадь в 27,4 гектара, а самая сложная ситуация была зафиксирована вблизи линии фронта — в Изюмском надлесничестве. Кроме Изюмского, возгорания тушили в Змиевском и Октябрьском надлесничествах. Борьбу с огнем для лесоводов и подразделений ГСЧС осложняли сильный ветер, высокий уровень заминированности лесов, детонация боеприпасов и аномальная жара, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

Несмотря на опасность, все пожары удалось ликвидировать. В общей сложности из-за жары и чрезвычайной пожарной опасности на минувшей неделе в лесах филиала зафиксировали 23 возгорания. Кроме Харьковской области, четыре пожара вспыхнули на Полтавщине — там причиной стало неосторожное обращение с огнем и вероятный поджог.