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Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко

Общество 10:15   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разминирование на Харьковщине: где сегодня будет громко

В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 7 июля, в Харьковской области будут проводить разминирование в Изюмском районе.

Разминирование будет продолжаться с 13:00 до 14:00 около села Петрополье. Ввиду этого жители могут слушать звуки взрывов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что шесть масштабных пожаров возникло в Харьковской области за неделю из-за российских обстрелов. Огонь охватил площадь в 27,4 гектара, а самая сложная ситуация была зафиксирована вблизи линии фронта — в Изюмском надлесничестве. Кроме Изюмского, возгорания тушили в Змиевском и Октябрьском надлесничествах. Борьбу с огнем для лесоводов и подразделений ГСЧС осложняли сильный ветер, высокий уровень заминированности лесов, детонация боеприпасов и аномальная жара, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

Несмотря на опасность, все пожары удалось ликвидировать. В общей сложности из-за жары и чрезвычайной пожарной опасности на минувшей неделе в лесах филиала зафиксировали 23 возгорания. Кроме Харьковской области, четыре пожара вспыхнули на Полтавщине — там причиной стало неосторожное обращение с огнем и вероятный поджог.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 10:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 7 июля, в Харьковской области будут проводить разминирование в Изюмском районе.".