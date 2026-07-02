Взрывы будут слышать жители Харьковщины 2 июля: идет разминирование

На Харьковщине сегодня, 2 июля, на протяжении целого дня будут разминировать территорию, сообщили в ХОВА.

Пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы:

🔹 С 10:00 до 17:00 включительно возле села Граково Чугуевского района;

🔹 С 12:00 до 14:00 в районе села Бражковка Изюмского района;

🔹 С 13:30 до 14:30 включительно возле села Петрополье Изюмского района.

Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов, подчеркнули в ХОВА.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», вечером россияне атаковали с помощью БпЛА фермы в Богодуховском и Харьковском районах области, убили 10 телят, еще 10 животных ранены, сообщает ГСЧС.