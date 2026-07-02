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Взрывы будут слышать жители Харьковщины 2 июля: идет разминирование

Происшествия 09:30   02.07.2026
Оксана Якушко
Взрывы будут слышать жители Харьковщины 2 июля: идет разминирование

На Харьковщине сегодня, 2 июля, на протяжении целого дня будут разминировать территорию, сообщили в ХОВА.  

Пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы:

🔹 С 10:00 до 17:00 включительно возле села Граково Чугуевского района;
🔹 С 12:00 до 14:00 в районе села Бражковка Изюмского района;
🔹 С 13:30 до 14:30 включительно возле села Петрополье Изюмского района.

Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов, подчеркнули в ХОВА.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», вечером россияне атаковали с помощью БпЛА фермы в Богодуховском и Харьковском районах области, убили 10 телят, еще 10 животных ранены, сообщает ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сегодня, 2 июля, на протяжении целого дня будут разминировать территорию, сообщили в ХОВА.  ".