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єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА

Общество 16:42   14.08.2026
Виктория Яковенко
єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА

В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 11791 сертификат за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,8 млрд гривен, сообщают в ХОВА.

Отмечается, что получатели компенсаций уже приобрели 6078 объектов недвижимости на территории региона: 5094 квартиры и 984 частных дома. Стоимость приобретенного имущества превышает 12 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов оплачено на средства программы.

В общем уже использовано 8485 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других регионах.

С начала реализации программы єВідновлення жители региона подали 74432 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Через приложение Дія поступило 250 936 сообщений о разрушении.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате действий оккупантов, 49592 человека на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен. Еще для 247 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на общую сумму 19,7 миллиона гривен.

«Враг каждый день наносит удары по гражданской инфраструктуре области, в результате чего системно увеличивается количество поврежденных и разрушенных многоквартирных, многоэтажных и частных жилых домов. Государственная программа компенсаций єВідновлення остается единственным действенным механизмом возмещения ущерба гражданскому населению», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 11791 сертификат за уничтоженное имущество на общую сумму более 15,8 млрд гривен".