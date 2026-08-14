Пять человек пострадали из-за ударов РФ, есть разрушения инфраструктуры

За сутки на Харьковщине из-за российских обстрелов пострадали пять человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали пять человек. В г. Изюм ранены женщины 66 и 68 лет, подверглись острой реакции на стресс женщины 44 и 79 лет; в с. Пески-Радьковские Боровской громады получил ранения 56-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

две ракеты;

РСЗО;

два КАБа;

fpv-дрон;

68 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.