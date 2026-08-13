Резервные источники воды проверят на Харьковщине: идет подготовка к зиме

Вопрос подготовки к новому учебному году и осенне-зимнему периоду рассмотрели на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, заседание провели под руководством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

«Первое — безопасность детей на прифронтовых территориях, где идет очное и смешанное обучение. Отдельно определили потребность в мобильных укрытиях на маршрутах подвоза и перемещения детей. Также утвердили меры по готовности системы гражданской защиты и процедуру актуализации документов по реагированию на чрезвычайные ситуации в условиях военного положения», — пишет начальник ХОВА.

Кроме этого, особое внимание уделили стабильности водоснабжения, говорит Синегубов. Речь идет об усилении мониторинга, проверке готовности резервных источников и увеличении их количества, в частности, для объектов критической инфраструктуры.

Синегубов также добавил, что в Харьковской области совместно с ГСЧС, громадами, правоохранителями, волонтерами и международными партнерами усиливают материально-техническую базу, силы и средства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Напомним, около 400 миллионов гривен должна получить Харьковщина на восстановление 11 многоэтажек. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по результатам визита в регион министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника. Финансировать работы планируется из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Также в Харьковской области министр вместе с главой правления «УЗ» Александром Перцовским посетил стратегические объекты транспортной и энергетической отраслей. Проверяли уровень защиты объектов, а также как усиливают их безопасность. Речь идет, в частности, об энергетических сооружениях, где обустраивают инженерную защиту, средства противодействия БпЛА, укрепления и габионы.

Читайте также: Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА