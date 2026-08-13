Резервні джерела води перевірять на Харківщині: йде підготовка до зими

Питання підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду розглянули на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, засідання провели під керівництвом міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

“Перше — безпека дітей на прифронтових територіях, де триває очне та змішане навчання. Окремо визначили потребу в мобільних укриттях на маршрутах підвезення та переміщення дітей. Також затвердили заходи щодо готовності системи цивільного захисту та процедуру актуалізації документів з реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану”, – пише начальник ХОВА.

Крім цього, окрему увагу приділили стабільності водопостачання, каже Синєгубов. Йдеться про посилення моніторингу, перевірку готовності резервних джерел і збільшення їх кількості, зокрема для об’єктів критичної інфраструктури.

Синєгубов також додав, що на Харківщині спільно з ДСНС, громадами, правоохоронцями, волонтерами та міжнародними партнерами посилюють матеріально-технічну базу, сили й засоби для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, близько 400 мільйонів гривень має отримати Харківщина на відновлення 11 багатоповерхівок. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за наслідками візиту в регіон міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника. Фінансувати роботи планують із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також у Харківській області міністр разом з головою правління Укрзалізниці Олександром Перцовським відвідав стратегічні об’єкти транспортної та енергетичної галузей. Перевіряли рівень захисту об’єктів, а також те, як посилюють їхню безпеку. Йдеться, зокрема, про енергетичні споруди, де облаштовують інженерний захист, засоби протидії БпЛА, укріплення та габіони.