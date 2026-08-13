У підприємця на Харківщині забрали водосховище: які порушення знайшли

Громаді на Харківщині повернули понад 110 га водного фонду. Правоохоронці зверталися до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про Уплатнівське водосховище площею 111,3 га, яке підприємець використовував для рибогосподарської діяльності.

«Прокурори встановили, що фізична особа-підприємець використовував водойму без оформленого права на неї та земельну ділянку водного фонду під нею. Водночас законодавство передбачає, що водні об’єкти для рибогосподарських потреб можуть надаватися у користування лише в установленому порядку та на умовах оренди», – зазначили правоохоронці.

Тож вони подали до суду позов з вимогою зобов’язати підприємця звільнити водосховище та земельну ділянку під ним і передати їх Близнюківській селищній раді.

Господарський суд підтримав прокурорів. Однак підприємець оскаржив рішення, але апеляція не допомогла.

Наразі судове рішення виконано, констатують у прокуратурі.

Нагадаємо, на Харківщині прокуратура через суд повернула державі Африканівське водосховище площею понад 130 га. За даними правоохоронців, тривалий час воно безпідставно приносило прибуток підприємиці.