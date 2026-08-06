Сьогодні 6 серпня 2026: яке свято та день в історії

6 серпня – Яблучний Спас (Преображення Господнє). У цей день 2012 року марсохід «Curiosity» успішно приземлився на Марсі. У 1962-му проголосила незалежність Ямайка. У 1945-му американський бомбардувальник скинув ядерну бомбу на Хіросіму. У 1926-му 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, яка перепливла Ла-Манш. У 1890-му провели першу страту на електричному стільці. У 1806-му припинила існування Священна Римська імперія. У 1657-му помер гетьман Богдан Хмельницький.

Свята та пам’ятні дати 6 серпня

6 серпня в Україні – Яблучний Спас (церковне свято Преображення Господнього).

У світі – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день “Лікарі світу за мир”.

Також сьогодні – День вдячності працівникам сільського господарства.

6 серпня в історії

6 серпня 1657 року помер Богдан Хмельницький. Докладніше.

6 серпня 1806 року офіційно припинила існування Священна Римська імперія. У цей день корони зрікся останній імператор – Франц II. Докладніше.

6 серпня 1890 року в США вперше здійснили страту на електричному стільці. Докладніше.

6 серпня 1926 року 19-річна американська олімпійська чемпіонка Гертруда Едерле перепливла Ла-Манш. Докладніше.

6 серпня 1932 року відкрився перший Венеціанський кінофестиваль. Докладніше.

6 серпня 1945 року американський бомбардувальник “Енола Гей” скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма. Докладніше.

6 серпня 1962 року проголосила незалежність Ямайка. Докладніше.

6 серпня 2012 року марсохід “Curiosity” успішно приземлився у кратері Ґейл на Марсі.

“На момент запуску Curiosity був найбільшим і найпотужнішим марсоходом, коли-небудь відправленим на Марс”, – зазначають у NASA.

Запустили Curiosity 26 листопада 2011 року. Головною метою місії було з’ясувати, чи існували колись на Червоній планеті умови, придатні для мікробного життя. Марсохід – розміром з легковий автомобіль. Він має двометрову “руку” для використання різних інструментів. А їх у Curiosity чимало: десять наукових приладів, а також 17 камер, лазер, бур і таке інше. Однією з головних його завдань є пошук порід, які могли сформуватися у воді або містять сліди органічних речовин.

“На початку своєї місії наукові інструменти Curiosity виявили хімічні та мінеральні докази колись придатного для життя середовища на Марсі. Він продовжує досліджувати гірські породи того часу, коли на Марсі могло існувати мікробне життя”, – пояснює NASA.

Церковне свято 6 серпня

6 серпня – Преображення Господнє. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 6 серпня дме південний вітер, то буде затяжна негода.

Якщо до полудня не висохла роса, то скоро будуть грози.

Що не можна робити 6 серпня

Не можна займатися домашнім господарством і тяжкою фізичною роботою, прибирати та працювати в саду й городі.

Не можна шити, в’язати та вишивати.

Цей день не підходить для весілля.