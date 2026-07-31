Сьогодні 31 липня 2026: яке свято та день в історії

31 липня 1715 року ураган біля східного узбережжя Флориди потопив десять кораблів іспанського «Скарбового флоту». У 1919-му в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. У 1944-му загинув письменник і військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. У 1954-му італійські альпіністи першими у світі піднялися на найскладнішу вершину – К2 (Чогорі). У 1957-му вирішили будувати “хрущовки”. У 1965-му народилася авторка “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг (це також День народження Гаррі в її книгах). У 1971-му людина вперше проїхала Місяцем на “Місячному автомобілі”.

Свята та пам’ятні дати 31 липня

31 липня у світі – Міжнародний день вдячності рятувальникам (присвячений службам порятунку на воді).

Остання п’ятниця липня – це День системного адміністратора.

Також сьогодні: День африканської жінки, Всесвітній день рейнджерів, День безпородного собаки, День народження Гаррі Поттера, День обізнаності про незвичайні музичні інструменти.

31 липня в історії

31 липня 1715 року ураган біля східного узбережжя Флориди потопив десять кораблів іспанського “Срібного флоту”. Вони перевозили до Європи золото, срібло та інші коштовності з іспанських колоній. Кораблі вирушили з Гавани (Куба) 24 липня і, за даними істориків, перевозили тонни монет на суму близько 14 мільйонів песо. Ураган разом із вантажем потопив і моряків – за оцінками, кількість загиблих сягнула близько тисячі.

Протягом наступного року близько 80% скарбів іспанцям вдалося підняти з глибини. Однак залишки дорогоцінного вантажу знаходили й у XX столітті. Скарби шукають досі. Іноді знаходять золоті та срібні монети, прикраси та інші цінності, що пролежали на дні понад три століття. Кораблі, знищені цим штормом, – не єдині, які не дають спокою шукачам. У водах між Америкою та Європою затонули десятки кораблів, які перевозили коштовності з іспанських колоній. Іспанські судна часто ставали здобиччю піратів, каперів чи навіть британського королівського флоту. Однією з найвідоміших знахідок XXI століття став галеон “Сан-Хосе”, який затонув після бою з британськими кораблями у 1708 році. Вартість його вантажу попередньо оцінили приблизно у 2 мільярди доларів.

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. Докладніше.

31 липня 1944 року загинув французький письменник та військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. Докладніше.

31 липня 1954 року італійські альпіністи Ліно Лачеделлі та Акілле Компаньоні першими у світі піднялися на вершину К2 (Чогорі). Докладніше.

31 липня 1957 року вигадали “хрущовки”. Цього дня опублікували ухвалу ЦК КПРС “Про розвиток житлового будівництва в СРСР”. Докладніше.

31 липня 1965 року народилася “мама” Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг. Докладніше.

31 липня 1971 року людина вперше проїхала Місяцем на модулі “Lunar Rover Vehicle” (так званому “Місячному автомобілі”). Докладніше.

Церковне свято 31 липня

31 липня відзначають передсвято винесення древ чесного та животворчого Хреста Господнього. Вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина. Докладніше.

Народні прикмети

Який день 31 липня (теплий або прохолодний), такою буде й осінь.

Якщо вродило багато огірків, то в серпні буде багато гарбузів.

Якщо 31 липня з’явилася веселка, то буде багатий урожай.

Якщо вранці йде нетривалий дощ, то осінь буде грибною.

Що не можна робити 31 липня

Не можна прати, прибирати та займатися іншими побутовими хатніми справами.

Не можна сваритися з рідними та відмовляти їм у допомозі.

Не можна підіймати будь-що із землі.