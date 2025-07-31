Сьогодні 31 липня: яке свято та день в історії

31 липня 1971 року людина вперше проїхала Місяцем на “Місячному автомобілі”. У 1957-му вирішили будувати “хрущовки”. У 1965-му народилася авторка “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг (це також День народження Гаррі в її книгах). У 1954-му італійські альпіністи першими у світі піднялися на найскладнішу вершину – К2 (Чогорі). У 1944-му загинув письменник і військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. У 1919-му в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію.

Свята та пам’ятні дати 31 липня

31 липня у світі – Міжнародний день вдячності рятувальникам (присвячений службам порятунку на воді).

Також сьогодні: Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій (відзначають в останній четвер липня), День африканської жінки, Всесвітній день рейнджерів, День безпородного собаки, День народження Гаррі Поттера, День обізнаності про незвичайні музичні інструменти.

31 липня в історії

31 липня 1919 року в Німеччині ухвалили Веймарську конституцію. Докладніше.

31 липня 1944 року загинув французький письменник та військовий льотчик Антуан Де Сент-Екзюпері. Докладніше.

31 липня 1954 року італійські альпіністи Ліно Лачеделлі та Акілле Компаньоні першими у світі піднялися на вершину К2 (Чогорі). Докладніше.

31 липня 1957 року вигадали “хрущовки”. Цього дня опублікували постанову ЦК КПРС “Про розвиток житлового будівництва в СРСР”. Після тривалої вступної частини, де “партія та уряд” всіляко “пропіарили” результати промислового будівництва ранніх радянських років і післявоєнного відновлення, десь на десятому абзаці все ж таки визнали: “Проте темпи промислового будівництва у країні випереджали до останнього часу будівництво житла. Для того, щоб створити важку промисловість і цим забезпечити подальше потужне зростання всіх галузей народного господарства, здійснити круте піднесення сільськогосподарського виробництва та на цій основі домогтися значного підвищення матеріального добробуту та культурного рівня радянського народу, були потрібні значні матеріальні та кошти. У зв’язку з цим житлове будівництво відставало від потреб населення”.

У постанові констатували, що кількість населення в містах країни зросла за 30 років більш ніж утричі. Відповідно, головним завданням на “шосту п’ятирічку” визначили максимально прискорене житлове будівництво та оголосили, що в найближчі 10-12 років потрібно “покінчити в країні з нестачею житла”. У цьому документі також встановили плани щодо щорічних обсягів житлового будівництва. Зокрема, в Україні мали побудувати 29,5 млн кв. м загальної площі в рамках державного будівництва та ще 21,4 млн кв. м – у рамках індивідуального (тобто в нинішніх термінах – приватних будинків). Будувати, звісно, мали всі – і підприємства, й колгоспи, і “широкі маси трудящих”. Що саме будуватимуть такими темпами, визначили у 17-му пункті цього документа. “З метою максимальної індустріалізації малоповерхового житлового будівництва та зниження його вартості всіляко розвивати в країні виробництво збірних малоповерхових будинків і до 1960 року довести річні потужності підприємств із випуску збірних стандартних житлових будинків до 20 мільйонів квадратних метрів житлової площі та комплектів деталей для будинків зі стінами з місцевих матеріалів до 10 мільйонів квадратних метрів житлової площі”. Відповідно всі підприємства отримали доручення збільшити обсяги виробництва деталей для будівель, оздоблювальних матеріалів тощо. Усе будівництво (в тому числі й індивідуальне) мали проводити за типовими проєктами. Рекомендували “встановлювати найбільш доцільну поверховість споруджуваних по державному плану житлових будинків на основі техніко-економічних розрахунків, приймаючи для забудови міст переважно житлові будинки висотою в чотири – п’ять поверхів, а для невеликих міст і селищ переважно будинки у два та три поверхи”.

У Києві за результатами цієї постанови 5 вересня 1957 року провели “пленум міського комітету партії”.

“В обговорюваному питанні пленум прийняв розгорнуту постанову. Ставить завдання – в найближчі 8-9 років ліквідувати в столиці України нестачу житла для трудящих”, – інформувало державне українське інформагентство РАТАУ.

“Внаслідок жорсткої економії будинки стали зводити в 5 поверхів, ліфти в проєкті не були передбачені, адже це додавало 8% вартості. Норми житлової площі теж були вивірені – 9 квадратних метрів на людину. Спочатку п’ятиповерхівки зводили з цегли, а згодом перейшли на панельне будівництво, що неабияк прискорювало процес. Починаючи з 1959 року, запрацювали заводи залізобетонних виробів, які виготовляли панелі для зовнішніх стін і гіпсобетонні перегородки – для міжкімнатних. На домобудівних комбінатах займалися монтажем окремих секцій і складанням будинків в цілому. Будівництво йшло небувало швидкими темпами – п’ятиповерховий будинок “збирали” за 12-14 днів, всі технологічні операції були вирахувані до хвилини, внутрішнє оздоблення приміщень займало ще близько місяця”, – пригадують ті події автори Укрінформу.

На етапі будівництва будинків, які надалі прижилися в народі під назвою “хрущовки”, їхній термін експлуатації визначили від 25 до 50 років (залежно від якості будівель). Однак ці п’ятиповерхівки й зараз залишаються значною частиною житлового фонду українських міст, зокрема Харкова.

31 липня 1965 року народилася “мама” Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг. Докладніше.

31 липня 1971 року людина вперше проїхала Місяцем на модулі “Lunar Rover Vehicle” (так званому “Місячному автомобілі”). Докладніше.

Церковне свято 31 липня

31 липня відзначають передсвято винесення древ чесного та животворчого Хреста Господнього. Вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина. Докладніше.

Народні прикмети

Який день 31 липня (теплий або прохолодний), такою буде й осінь.

Якщо вродило багато огірків, то в серпні буде багато гарбузів.

Якщо 31 липня з’явилася веселка, то буде багатий урожай.

Якщо вранці йде нетривалий дощ, то осінь буде грибною.

Що не можна робити 31 липня

Не можна прати, прибирати та займатися іншими побутовими хатніми справами.

Не можна сваритися з рідними та відмовляти їм у допомозі.

Не можна підіймати будь-що із землі.