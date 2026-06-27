Сьогодні 27 червня 2026: яке свято та день в історії

27 червня у світі – День мікро-, малих та середніх підприємств і Всесвітній день рибальства. У цей день 1936 року в СРСР заборонили аборти. У 1663-му розпочалася козацька Чорна рада, на якій обрали гетьманом Івана Брюховецького. У 1871-му офіційною валютою Японії стала єна. У 1964-му у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. У 1967-му в Лондоні запрацював перший банкомат. У 1996-му розпочалося найдовше в історії засідання Верховної Ради України. У 2017-му в Києві загинув український розвідник Максим Шаповал – його автомобіль підірвали. У 2022-му армія РФ вдарила ракетою по ТЦ у Кременчуці.

Свята та пам’ятні дати 27 червня

27 червня у світі – День мікро-, малих та середніх підприємств і Всесвітній день рибальства.

Остання субота червня – це Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, Міжнародний день амброзії та Міжнародний день обізнаності про сколіоз.

У суботу, що найближча до 25 червня (дня народження бельгійського карикатуриста П’єра Кюлліфора) відзначають Всесвітній день смурфіків

Також сьогодні: Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день мікробіома, День сонцезахисних окулярів, День народження банкомата.

27 червня в історії

27 червня 1663 року розпочалася дводенна козацька “Чорна рада” в Ніжині. На ній обирали гетьмана Лівобережної України. Підготовка до цих виборів відбувалася в жорсткій політичній боротьбі. А вони самі – під тиском Москви. Докладніше.

27 червня 1871 року офіційною грошовою одиницею у Японії стала єна. Цього дня відповідну ухвалу прийняв уряд Японської імперії. Докладніше.

27 червня 1936 року в СРСР заборонили аборти за бажанням жінки (виняток робили лише за медичними показаннями). Відповідну постанову “Про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги породіллям, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширення мережі пологових будинків, дитячих ясел і дитячих садків, посилення кримінального покарання за несплату аліментів та про деякі зміни в законодавстві про розлучення” затвердили Центральний виконавчий комітет (ЦВК) і Рада народних комісарів (РНК) СРСР.

У 1920 році на революційній хвилі більшовики продемонстрували небувалу для свого часу прогресивність, дозволивши аборти. Це пояснювалося, зокрема, ідеологією. Адже жінки вже сприймалися не виключно як “матері та домогосподарки”, а як “товариші по класовій боротьбі”. Загалом, революціонери та революціонерки поводили себе набагато більш розкуто, ніж це могли собі уявити ще за кілька років до того в Російській імперії. “За царя” аборт був кримінальним злочином. Проте “комуністична сексуальна революція” та відсутність у широкому доступі інформації про контрацепцію призвели до того, що питання небажаних вагітностей довелося розв’язувати на державному рівні. Щоправда, “прикручувати” свободу абортів почали невдовзі після дозволу переривати вагітність усім охочим.

Уже в середині 1920-х доступ до абортів почали обмежувати через систему спеціальних комісій. У 1930-му процедуру зробили платною – і її ціна постійно зростала. Але багатьох це не зупиняло: виховувати дітей в умовах післяреволюційної руїни, голоду та сталінських репресій – була готова далеко не кожна родина. Народжуваність значно скорочувалася. На тлі демографічної кризи початку 1930-х влада почала закривати статистичні дані про кількість населення, щоб уникнути “негативної динаміки”. Тож Сталін вдався до “скрєпного” способу розв’язати демографічне питання: заборонити аборти, ускладнити процес розлучення та дати сумнівних грошей молодим мамам (розмір допомоги для “обзаведення необхідними предметами догляду за немовлям” збільшили з 32 руб. до 45 руб., а розмір на годування дитини на місяць – з 5 рублів до 10). Спрацювала вся ця нова державна політика великою мірою “в мінус”. Аборти не припинилися, але їх стали робити в підпільних умовах, що часто призводило до смертей або важких захворювань у жінок. У післявоєнні часи ситуація не стала кращою, адже багато родин просто не мали житла. Державну політику відносно абортів почали пом’якшувати після смерті Сталіна, й у 1955 році заборону на них скасували.

27 червня 1964 року у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку. Докладніше.

27 червня 1967 року в Лондоні запрацював перший у світі банкомат. Докладніше.

27 червня 1996 року розпочалося найдовше в історії пленарне засідання Верховної Ради України. Воно тривало понад 24 години – депутати затверджували Конституцію України. В історію цей епізод увійшов як “конституційна ніч”.

27 червня 2017 року під час теракту в Києві загинув полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Міноборони Максим Шаповал. Докладніше.

27 червня 2022 року російська армія вдарила ракетою по торговому центру в Кременчуці. Докладніше.

Церковне свято 27 червня

27 червня вшановують пам’ять преподобного Самсона, странноприїмця. Докладніше.

Народні прикмети 27 червня

Якщо в цей день гроза, то літо буде непогоже, проте врожайне.

Якщо пішов дощ, то залишок червня буде дощовим.

Якщо на вулиці багато бджіл і метеликів, то погода буде сухою і ясною.

Що не можна робити 27 червня

Якщо погода волога, то не можна працювати на городі.

Не можна рвати польові квіти.

Не можна носити рваний і старий одяг.