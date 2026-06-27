Сегодня 27 июня 2026: какой праздник и день в истории

27 июня в мире – День микро-, малых и средних предприятий и Всемирный день рыболовства. В этот день 1936 году в СССР запретили аборты. В 1663-с начался казацкая «Черная рада», на которой избрали гетманом Ивана Брюховецкого. В 1871-м официальной валютой Японии стала иена. В 1964-м в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. В 1967-м в Лондоне заработал первый банкомат. В 1996-м началось самое длинное в истории заседание Верховной Рады Украины. В 2017-м в Киеве погиб украинский разведчик Максим Шаповал – его автомобиль взорвали. В 2022-м армия РФ ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге.

Праздники и памятные даты 27 июня

27 июня в мире – День микро-, малых и средних предприятий и Всемирный день рыболовства.

Последняя суббота июня – Всемирный день против отказа от домашних животных, Международный день амброзии и Международный день осведомленности о сколиозе.

В субботу, ближайшую к 25 июня (дню рождения бельгийского карикатуриста Пьера Кюллифора) отмечают Всемирный день смурфиков.

Также сегодня: Всемирный день работников промышленности, Всемирный день микробиома, День солнцезащитных очков, День рождения банкомата.

27 июня в истории

27 июня 1663 года началась двухдневная казацкая «Черная рада» в Нежине. На ней выбирали гетмана Левобережной Украины. Подготовка к этим выборам проходила в жесткой политической борьбе. А они сами — под давлением Москвы. Подробнее.

27 июня 1871 года официальной денежной единицей в Японии стала иена. В этот день соответствующее постановление приняло правительство Японской империи. Подробнее.

27 июня 1936 года в СССР запретили аборты по желанию женщины (исключение делали только по медицинским показаниям). Соответствующее постановление «О запрете абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети роддомов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неуплату алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводе» утвердили Центральный исполнительный комитет (ЦИК) и Совет народных комиссаров (ЦИК).

В 1920 году на революционной волне большевики продемонстрировали небывалую для своего времени прогрессивность, разрешив аборты. Это объяснялось, в частности, идеологией. Ведь женщины уже воспринимались не только как «матери и домохозяйки», а как «товарищи по классовой борьбе». В общем, революционеры и революционерки вели себя гораздо более раскрепощенно, чем это могли себе представить еще за несколько лет до того в Российской империи. «При царе» аборт был уголовным преступлением. Однако «коммунистическая сексуальная революция» и отсутствие широкого доступа информации о контрацепции привели к тому, что вопрос нежелательных беременностей пришлось решать на государственном уровне. Правда, «прикручивать» свободу абортов начали вскоре после разрешения прерывать беременность всем желающим.

Уже в середине 1920-х годов доступ к абортам начали ограничивать через систему специальных комиссий. В 1930-м процедуру сделали платной – и ее цена постоянно росла. Но многих это не останавливало: воспитывать детей в условиях послереволюционной разрухи, голода и сталинских репрессий была готова далеко не каждая семья. Рождаемость значительно сокращалась. На фоне демографического кризиса начала 1930-х власти начали закрывать статистические данные о численности населения во избежание «отрицательной динамики». Сталин прибег к «скрепному» способу преодолеть демографический вопрос: запретить аборты, усложнить процесс развода и дать сомнительных денег молодым мамам (размер пособия по «обзаведению необходимыми предметами ухода за младенцем», увеличили с 32 руб. до 45 руб., а выплаты на питание ребенка в месяц – с 5 рублей до 10). Сработала вся эта новая государственная политика во многом «в минус». Аборты не прекратились, но их стали делать в подпольных условиях, что часто приводило к смертям или тяжелым заболеваниям у женщин. В послевоенные времена ситуация не стала лучше, ведь многие семьи просто не имели жилья. Государственную политику в отношении абортов стали смягчать после смерти Сталина, и в 1955 году запрет отменили.

27 июня 1964 года в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. Подробнее.

27 июня 1967 года в Лондоне заработал первый в мире банкомат. Подробнее.

27 июня 1996 года началось самое длинное в истории пленарное заседание Верховной Рады Украины. Оно длилось более 24 часов – депутаты утверждали Конституцию Украины. В историю этот эпизод вошел как «конституционная ночь».

27 июня 2017 года во время теракта в Киеве погиб полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Минобороны Максим Шаповал. Подробнее.

27 июня 2022 года российская армия ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге. Подробнее.

Церковный праздник 27 июня

27 июня чтят память преподобного Сампсона, странноприимца. Подробнее.

Народные приметы 27 июня

Если в этот день гроза, то лето будет ненастным.

Если пошел дождь, то остаток июня будет дождливым.

Если на улице много пчел и бабочек, погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 27 июня

Если погода влажная, то нельзя работать на огороде.

Нельзя рвать полевые цветы.

Нельзя носить рваную и старую одежду.