Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа

КАБами россияне ударили по торговому центру в близком пригороде Харькова; суд вынес приговор 29-летней матери из-за гибели маленького сына; СБУ обнаружила схему бронирования уклонистов. «Объектив» напоминает главные новости 14 августа.

4-летний сын погиб, а жизнь дочери была под угрозой. В Харькове приговорили к пяти годам тюрьмы мать двоих детей. 29-летняя женщина признала свою вину. Трагедия, в которой разбирались судьи, произошла 7 мая на Ново-Баварском проспекте. Тогда из окна на четвертом этаже выпал 4-летний мальчик. Когда стражи порядка вошли в квартиру, нашли там еще и маленькую девочку, которой в то время не было и трех лет. У ребенка были признаки обезвоживания. Мать малышей растила одна. По информации Харьковской областной прокуратуры, она с утра пошла на подработку и оставила детей самих в закрытой квартире. После трагедии женщину задержали недалеко от дома на улице. Дочь отдали в патронатную семью. Приговор суда матери не завершил дело. В ней есть еще одна подозреваемая – глава районной службы по делам детей. По данным следствия, она годами игнорировала сигналы о проблемах в этой семье и опасности для детей. Чиновницу отстранили от должности. Ей инкриминируют служебную халатность.

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КАБами ударили россияне по торговому центру в близком пригороде Харькова – на территории Малоданиловской громалы. Глава громады Александр Гололобов сообщил о повреждении и пожаре на открытой территории. На месте обошлось без раненых. В Харькове из-за этого «прилета» пострадал один человек, повреждены более десяти многоэтажек.

Спикер ГУ Службы безопасности в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что подозреваемый по делу – директор одного из КП Чугуевского района. Предприятие имеет статус критически важного, соответственно, может бронировать отдельных работников. По версии следствия директор фиктивно устроил на работу мужчин, которые хотели избежать мобилизации. Их оформили на должности машинистов по обслуживанию систем водоотвода. Но на работе эти машинисты не появлялись. Их зарплату руководитель забирал себе. Таким образом, двое военнообязанных незаконно получили отсрочку от мобилизации. Директору теперь грозит 8 лет лишения свободы. Его якобы сотрудников также планируют привлечь к ответственности.

По прогнозу синоптиков, уже в воскресенье, 16 августа, столбики термометров на Харьковщине остановятся у отметки в +30 градусов. На следующей неделе будет до +32. Приближающихся к +40 температурам в прогнозе Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей нет. В области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В ХОВА жителей региона призвали воздерживаться от посещения лесов и не разжигать огонь на открытой территории.

Он актуален до 30 августа, предупредил Харьковский рыбоохранный патруль. Это связано с периодом второй линьки, когда эти животные малоподвижны и максимально беззащитны. Нарушение запрета на отлов влечет штраф в 680 гривен. Также при каждом пойманном раке придется возместить ущерб в размере 3332 грн.

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