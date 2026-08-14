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Призыв для статистики: чиновника ТЦК в Харькове подозревают в подделке данных

Общество 16:06   14.08.2026
Виктория Яковенко
Призыв для статистики: чиновника ТЦК в Харькове подозревают в подделке данных

Правоохранители считают, что чиновник одного из Харьковских ТЦК вносил недостоверные данные в систему «Оберег».

Как сообщили в Нацполиции Украины, имея доступ к системе «Оберег», 46-летний мужчина решил «улучшить» статистику выполнения служебных задач. Чтобы создать видимость достижения установленных показателей, систематически несанкционированно изменял информацию в государственном реестре.

«В частности, делец внес сведения о военнообязанных, которые якобы были сняты с военного учета в связи с мобилизацией на военную службу. Однако на самом деле эти мужчины в воинские части не доставлялись и не причислялись к спискам личного состава», — установили правоохранители.

В полиции уточнили, что оборудки с внесением недостоверных сведений чинов проворачивал не впервые. В отношении него уже направлен в суд обвинительный акт по аналогичным преступлениям, а копы собрали сведения еще о 10 новых эпизодах.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 и. 3 ст. 362 (несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершены лицом, имеющим право доступа к ней) УКУ. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что чиновник одного из Харьковских ТЦК вносил недостоверные данные в систему «Оберег».".