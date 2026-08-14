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Репостил публикации в поддержку Путина: подозревают айтишника в Харькове

Общество 14:47   14.08.2026
Виктория Яковенко
Репостил публикации в поддержку Путина: подозревают айтишника в Харькове

Правоохранители установили, что 54-летний житель Харькова в соцсетях распространял материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант обходил ограничения через VPN и был активным пользователем в запрещенной соцсети «Одноклассники».

«В то время мужчина работал в сфере IT. На своей странице он систематически размещал кремлевскую пропаганду, оправдывал российских военных и представителей так называемой «лнр», называл их «героями». Также репостил сообщения в поддержку путина и его политики», — установили правоохранители.

Отдельно, говорят в прокуратуре, харьковчанин распространял материалы, в которых обвинял украинских военных в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорифификации лиц, совершавших эту агрессию (ч. 2 ст. 436-2 УКУ).

Напомним, в Харьковской облпрокуратуре разоблачили еще одну бывшую полицейскую, которая перешла на сторону врага. По данным следствия, летом 2022 во время оккупации Купянского района она согласилась работать на россиян.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что 54-летний житель Харькова в соцсетях распространял материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ.".