Отсрочку получали, но даже не работали: СБУ раскрыла схему для уклонистов

36-летнего директора коммунального предприятия в Чугуевском районе подозревают в организации незаконной схемы фиктивного трудоустройства военнообязанных. Об этом рассказал спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Это КП имеет статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и имеет право на бронирование отдельных работников. Директор коммунального предприятия в течение 2025 и 2026 годов фиктивно трудоустраивал военнообязанных мужчин, стремившихся избежать призыва на военную службу, на должности машинистов по обслуживанию систем водоотведения», – установили в СБУ.

После чего трудоустроенные сотрудники получали бронь, а значит – автоматически и отсрочку от мобилизации. Однако силовики установили, что на рабочих местах эти люди не появлялись, вместо этого без официального трудоустройства работали на других должностях. Таким образом, по данным следствия, избежать призыва смогли двое мужчин.

«Сотрудники СБУ провели санкционированные судом обыски по местам работы и проживания директора коммунального предприятия, а также по местам работы и проживанию фиктивных работников. В ходе следственных действий изъяты документы с доказательствами противоправной деятельности: приказы о назначении, должностные инструкции, табели учета рабочего времени, кадровые, бухгалтерские документы, а также документы по военному учету и бронированию уклонистов», – передают в СБУ.

В результате правоохранители вручили директору КП подозрение, если его вину докажут – мужчина может «сесть» на восемь лет. Кроме того, к ответственности готовятся привлечь и тех, кто решил таким образом избежать мобилизации.