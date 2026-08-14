Відстрочку мали, але навіть не працювали: СБУ розкрила схему для ухилянтів

36-річного директора комунального підприємства у Чугуївському районі підозрюють в організації незаконної схеми фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних. Про це розповів речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Це КП має статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і має право на бронювання окремих працівників. Директор комунального підприємства протягом 2025 та 2026 років фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних чоловіків, які прагнули уникнути призову на військову службу, на посади машиністів з обслуговування систем водовідведення”, – встановили у СБУ.

Після чого працевлаштовані співробітники отримували броню, а значить – автоматично й відстрочку від мобілізації. Проте силовики встановили, що на робочих місцях ці люди не з’являлися, натомість без офіційного працевлаштування працювали на інших посадах. Таким чином, за даними слідства, уникнути призову змогли двоє чоловіків.

“Співробітники СБУ провели санкціоновані судом обшуки за місцями роботи та проживання директора комунального підприємства, а також за місцями роботи і мешкання фіктивних працівників. Під час слідчих дій вилучені документи з доказами протиправної діяльності: накази про призначення, посадові інструкції, табелі обліку робочого часу, кадрові, бухгалтерські документи, а також документи щодо військового обліку та бронювання ухилянтів”, – передають у СБУ.

Правоохоронці вручили директору КП підозру, якщо його провину доведуть – чоловік може “сісти” на вісім років. Крім того, до відповідальності готуються притягти і тих, хто вирішив у такий спосіб уникнути мобілізації.