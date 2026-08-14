У Мерефʼянській громаді не буде газу: коли і де

У Харківській філії “Газмережі” попереджають, що у Мерефʼянській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.

Це стосується абонентів, які мешкають у місті Мерефа:

вул. Дніпровська, непарна сторона, з буд. 255 по 281

вул. Заборянська

вул. Лозівська

вул. Михайлина Ігоря

пров. Михайлина Ігоря

вул. Сікорського Ігоря

вул. Юрченка Олександра

А також мешканців селища Селекційне та селища Утківка.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.

Відновити подачу блакитного палива планують уже 20 серпня з 09:00.