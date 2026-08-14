У Мерефʼянській громаді не буде газу: коли і де
У Харківській філії “Газмережі” попереджають, що у Мерефʼянській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.
Це стосується абонентів, які мешкають у місті Мерефа:
- вул. Дніпровська, непарна сторона, з буд. 255 по 281
- вул. Заборянська
- вул. Лозівська
- вул. Михайлина Ігоря
- пров. Михайлина Ігоря
- вул. Сікорського Ігоря
- вул. Юрченка Олександра
А також мешканців селища Селекційне та селища Утківка.
“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.
Відновити подачу блакитного палива планують уже 20 серпня з 09:00.