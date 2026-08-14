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У Мерефʼянській громаді не буде газу: коли і де

Суспільство 09:29   14.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Мерефʼянській громаді не буде газу: коли і де

У Харківській філії “Газмережі” попереджають, що у Мерефʼянській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.

Це стосується абонентів, які мешкають у місті Мерефа:

  • вул. Дніпровська, непарна сторона, з буд. 255 по 281
  • вул. Заборянська
  • вул. Лозівська
  • вул. Михайлина Ігоря
  • пров. Михайлина Ігоря
  • вул. Сікорського Ігоря
  • вул. Юрченка Олександра

А також мешканців селища Селекційне та селища Утківка.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.

Відновити подачу блакитного палива планують уже 20 серпня з 09:00.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 09:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській філії “Газмережі” попереджають, що у Мерефʼянській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.".