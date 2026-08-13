Висотний медкомплекс хочуть побудувати на території шпиталю у Харкові – ХАЦ

Медкомплекс матиме три корпуси на 6-8 поверхів наземних та два підземних, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Департамент капітального будівництва ХОВА оголосив тендер на проєкт зі зведення нового комплексу на території обласного шпиталя ветеранів війни.

Вартість проєкту оцінюють в 5,2 млн грн, інформує сайт “Прозорро”.

ХОВА планує побудувати три корпуси: діагностично-поліклінічний, лікувальний та адміністративно-навчальний. А під новими будівлями буде укриття.

Площа забудови ділянки – 3000 кв.м. Мова йде про два підземні поверхи, 6-8 поверхів наземних (без врахування технічного поверху). У нових корпусах облаштують 190-210 ліжкомісць.

Будівля Діагностично-поліклінічного корпусу матиме кілька відділень: функціональної й інструментальної діагностики, реабілітаційне-ортопедичне, урологічно-гінекологічне, консультативно-поліклінічне, хірургічне, зуботехнічна лабораторія тощо. Відділення променевої діагностики може розміщуватись на мінус першому поверсі. На одному поверсі буде до 15 кабінетів спеціалістів.

У будівлі Діагностично-лікувального корпусу запланували відділення пральню, відділення екстреної медичної допомоги, хірургії “Одного дня”, хірургічне загального профілю, терапевтичне, інтенсивної терапії, операційний блок (чотири операційні) та лабораторії.

Адмінкорпус буде складатися з ремонтних майстерень, складу, актової зали (на 100-120 місць), відділів кадрів та інфекційного контролю, бухгалтерії, кабінетів керівництва. Площа поверху становитиме близько 450 м.кв. Всі будівлі повинні мати окремі входи з розмежування потоків хворих та спуски до сховища.

Приміщення аптеки планують розмістити на першому поверсі в загальнодоступному місці. Також хочуть організувати буфет без повного циклу приготування продуктів харчування.

Проєкт повинен мати резервне електроживлення від автоматизованої дизельної електростанції (ДЕС) та сонячної електростанції (СЕС) із мережевими інверторами та системою накопичення електричної енергії (BESS).

Проєктні роботи планують завершити до кінця 2027 року.