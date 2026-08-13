Live

Висотний медкомплекс хочуть побудувати на території шпиталю у Харкові – ХАЦ

Суспільство 20:36   13.08.2026
Оксана Якушко
Висотний медкомплекс хочуть побудувати на території шпиталю у Харкові – ХАЦ

Медкомплекс матиме три корпуси на 6-8 поверхів наземних та два підземних, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).

Департамент капітального будівництва ХОВА оголосив тендер на проєкт зі зведення нового комплексу на території обласного шпиталя ветеранів війни.

Вартість проєкту оцінюють в 5,2 млн грн, інформує сайт “Прозорро”.

ХОВА планує побудувати три корпуси: діагностично-поліклінічний, лікувальний та адміністративно-навчальний. А під новими будівлями буде укриття.

Площа забудови ділянки – 3000 кв.м. Мова йде про два підземні поверхи, 6-8 поверхів наземних (без врахування технічного поверху). У нових корпусах облаштують 190-210 ліжкомісць.

Будівля Діагностично-поліклінічного корпусу матиме кілька відділень: функціональної й інструментальної діагностики, реабілітаційне-ортопедичне, урологічно-гінекологічне, консультативно-поліклінічне, хірургічне, зуботехнічна лабораторія тощо. Відділення променевої діагностики може розміщуватись на мінус першому поверсі. На одному поверсі буде до 15 кабінетів спеціалістів.

У будівлі Діагностично-лікувального корпусу запланували відділення пральню, відділення екстреної медичної допомоги, хірургії “Одного дня”, хірургічне загального профілю, терапевтичне, інтенсивної терапії, операційний блок (чотири операційні) та лабораторії.

Адмінкорпус буде складатися з ремонтних майстерень, складу, актової зали (на 100-120 місць), відділів кадрів та інфекційного контролю, бухгалтерії, кабінетів керівництва. Площа поверху становитиме близько 450 м.кв. Всі будівлі повинні мати окремі входи з розмежування потоків хворих та спуски до сховища.

Приміщення аптеки планують розмістити на першому поверсі в загальнодоступному місці. Також хочуть організувати буфет без повного циклу приготування продуктів харчування.

Проєкт повинен мати резервне електроживлення від автоматизованої дизельної електростанції (ДЕС) та сонячної електростанції (СЕС) із мережевими інверторами та системою накопичення електричної енергії (BESS).

Проєктні роботи планують завершити до кінця 2027 року.

Читайте також: П’ятеро жінок постраждали внаслідок авіаудару росіян по Ізюму (фото)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Складно було на обох напрямках – деталі повідомили в Генштабі
Складно було на обох напрямках – деталі повідомили в Генштабі
15.08.2026, 08:07
Сьогодні 15 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 серпня 2026: яке свято та день в історії
15.08.2026, 06:00
Вирок для матері й удар КАБами поблизу Олексіївки – підсумки 14 серпня
Вирок для матері й удар КАБами поблизу Олексіївки – підсумки 14 серпня
14.08.2026, 23:00
Двоє чоловіків підпалили відділення «Нової пошти» у місті на Харківщині
Двоє чоловіків підпалили відділення «Нової пошти» у місті на Харківщині
14.08.2026, 21:13
Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч
15.08.2026, 07:20
Тепло повертається. Прогноз погоди на 15 серпня у Харкові й області
Тепло повертається. Прогноз погоди на 15 серпня у Харкові й області
14.08.2026, 20:24

Новини за темою:

15.08.2026
Новини Харкова — головне 15 серпня: як минула ніч
14.08.2026
Двох мартинів врятували у Харкові під час розбору завалів
14.08.2026
15 серпня у центрі Харкова пів дня не ходитимуть тролейбуси: подробиці
14.08.2026
Новини Харкова — головне 14 серпня: вибухи у місті, вирок матері
13.08.2026
Новини Харкова — головне 13 серпня: обстріли, інсталяції до Дня міста


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Висотний медкомплекс хочуть побудувати на території шпиталю у Харкові – ХАЦ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 20:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медкомплекс матиме три корпуси на 6-8 поверхів наземних та два підземних, повідомляє Харківський антикорупційний центр (ХАЦ).".