Live

Высотный медкомплекс хотят построить на территории госпиталя в Харькове — ХАЦ

Общество 20:36   13.08.2026
Оксана Якушко
Высотный медкомплекс хотят построить на территории госпиталя в Харькове — ХАЦ Изображение создано ИИ

Медкомплекс будет иметь три корпуса на 6-8 этажей наземных и двух подземных, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).

Департамент капитального строительства ХОВА объявил тендер на проект по строительству нового комплекса на территории областного госпиталя ветеранов войны. Стоимость проекта оценивают в 5,2 млн грн, информирует сайт «Прозорро».

ХОВА планирует построить три корпуса: диагностически-поликлинический, лечебный и административно-учебный. А под новыми зданиями будет укрытие.

Площадь застройки участка – 3000 кв.м. Речь идет о двух подземных этажах, 6-8 этажах наземных (без учета технического этажа). В новых корпусах обустроят 190-210 койкомест.

Здание Диагностически-поликлинического корпуса будет иметь несколько отделений: функциональной и инструментальной диагностики, реабилитационно-ортопедическое, урологически-гинекологическое, консультативно-поликлиническое, хирургическое, зуботехническая лаборатория и т.д. Отделение лучевой диагностики может размещаться на минус первом этаже. На одном этаже будет около 15 кабинетов специалистов.

В здании Диагностически лечебного корпуса запланировали отделение прачечную, отделение экстренной медицинской помощи, хирургии «Однажды», хирургическое общего профиля, терапевтическое, интенсивной терапии, операционный блок (четыре операционные) и лаборатории.

Админкорпус будет состоять из ремонтных мастерских, склада, актового зала (на 100-120 мест), отделов кадров и инфекционного контроля, бухгалтерии, кабинетов руководства. Площадь этажа составит около 450 м.кв. Все здания должны иметь отдельные входы по разграничению потоков больных и спуски в хранилище.

Помещения аптеки планируют разместить на первом этаже в общедоступном месте. Также хотят организовать буфет без полного цикла приготовления продуктов питания.

Проект должен обладать резервным электропитанием от автоматизированной дизельной электростанции (ДЭС) и солнечной электростанции (СЭС) с сетевыми инверторами и системой накопления электрической энергии (BESS).
Проектные работы планируется завершить до конца 2027 года.

Читайте также: Пятеро женщин пострадали в результате авиаудара россиян по Изюму (фото)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
14.08.2026, 14:54
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
14.08.2026, 22:05
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
14.08.2026, 18:50
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
14.08.2026, 23:00
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
14.08.2026, 15:27
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
15.08.2026, 08:07

Новости по теме:

15.08.2026
Новости Харькова — главное 15 августа: как прошла ночь
14.08.2026
Двоих мартинов спасли в Харькове во время разбора завалов
14.08.2026
15 августа в центре Харькова полдня не будут ходить троллейбусы: подробности
14.08.2026
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
13.08.2026
Новости Харькова — главное 13 августа: обстрелы, декорации ко Дню города


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Высотный медкомплекс хотят построить на территории госпиталя в Харькове — ХАЦ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 20:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медкомплекс будет иметь три корпуса на 6-8 этажей наземных и двух подземных, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).".