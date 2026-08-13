Высотный медкомплекс хотят построить на территории госпиталя в Харькове — ХАЦ

Медкомплекс будет иметь три корпуса на 6-8 этажей наземных и двух подземных, сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ).

Департамент капитального строительства ХОВА объявил тендер на проект по строительству нового комплекса на территории областного госпиталя ветеранов войны. Стоимость проекта оценивают в 5,2 млн грн, информирует сайт «Прозорро».

ХОВА планирует построить три корпуса: диагностически-поликлинический, лечебный и административно-учебный. А под новыми зданиями будет укрытие.

Площадь застройки участка – 3000 кв.м. Речь идет о двух подземных этажах, 6-8 этажах наземных (без учета технического этажа). В новых корпусах обустроят 190-210 койкомест.

Здание Диагностически-поликлинического корпуса будет иметь несколько отделений: функциональной и инструментальной диагностики, реабилитационно-ортопедическое, урологически-гинекологическое, консультативно-поликлиническое, хирургическое, зуботехническая лаборатория и т.д. Отделение лучевой диагностики может размещаться на минус первом этаже. На одном этаже будет около 15 кабинетов специалистов.

В здании Диагностически лечебного корпуса запланировали отделение прачечную, отделение экстренной медицинской помощи, хирургии «Однажды», хирургическое общего профиля, терапевтическое, интенсивной терапии, операционный блок (четыре операционные) и лаборатории.

Админкорпус будет состоять из ремонтных мастерских, склада, актового зала (на 100-120 мест), отделов кадров и инфекционного контроля, бухгалтерии, кабинетов руководства. Площадь этажа составит около 450 м.кв. Все здания должны иметь отдельные входы по разграничению потоков больных и спуски в хранилище.

Помещения аптеки планируют разместить на первом этаже в общедоступном месте. Также хотят организовать буфет без полного цикла приготовления продуктов питания.

Проект должен обладать резервным электропитанием от автоматизированной дизельной электростанции (ДЭС) и солнечной электростанции (СЭС) с сетевыми инверторами и системой накопления электрической энергии (BESS).

Проектные работы планируется завершить до конца 2027 года.