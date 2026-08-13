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Двое погибли из-за удара FPV по Казачьей Лопани: тела вывезти не смогли

Происшествия 14:42   13.08.2026
Виктория Яковенко
Двое погибли из-за удара FPV по Казачьей Лопани: тела вывезти не смогли Фото: Рубрика

В результате атаки FPV-дрона в Казачьей Лопани погибли двое местных жителей.

Событие произошло еще 11 августа, но из-за ограниченных возможностей коммуникации установить обстоятельства удалось только сегодня, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«По имеющейся информации, двое мужчин в возрасте 60 и 45 лет находились во дворе одного из домов, когда российские военные заметили их и нанесли целенаправленный удар», — рассказал Задоренко.

От полученных травм мужчины погибли на месте. Эвакуировать их тела на безопасные локации не смогли, поэтому мужчин похоронили на территории частного домовладения в Казачьей Лопани.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали четыре человека. За сутки оккупанты выпустили на регион две ракеты, две РСЗО, два КАБа, БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», два FPV-дрона, тип еще 37 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки FPV-дрона в Казачьей Лопане погибли двое местных жителей.".