Двоє загинули через удар FPV по Козачій Лопані: тіла вивезти не змогли

Унаслідок атаки FPV-дрона у Козачій Лопані загинули двоє місцевих мешканців.

Подія сталася ще 11 серпня, але через обмежені можливості комунікації встановити обставини вдалося лише сьогодні, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“За наявною інформацією, двоє чоловіків віком 60 та 45 років перебували на подвір’ї одного з будинків, коли російські військові помітили їх та завдали цілеспрямованого удару”, – розповів Задоренко.

Від отриманих травм чоловіки загинули на місці. Евакуювати їхні тіла на безпечні локації не змогли, тому чоловіків поховали на території приватного домоволодіння у Козачій Лопані.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо людей. За добу окупанти випустили на регіон дві ракети, дві РСЗВ, два КАБи, БпЛА типу “Герань-2”, три “молнии”, два FPV-дрони, тип ще 37 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.