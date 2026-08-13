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Реактивний “шахед” вдарив по потягу із 340 пасажирами: є загиблі

Події 09:43   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Реактивний “шахед” вдарив по потягу із 340 пасажирами: є загиблі Фото: Укрзалізниця

Про трагедію, що сталася на Одещині, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. Там російський реактивний “шахед” атакував пасажирський потяг.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей. Це машиніст та його помічник, проте всі наслідки атаки ще встановлюють.

Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає. Наші колеги до останнього виконували свою роботу й робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали“, – додали в “Укрзалізниці”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію, що сталася на Одещині, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. Там російський реактивний “шахед” атакував пасажирський потяг.".