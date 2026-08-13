Реактивный «Шахед» ударил по поезду с 340 пассажирами: есть погибшие

О трагедии, которая произошла в Одесской области рассказали в АО «Укрзалізниця». Там российский реактивный «Шахед» атаковал пассажирский поезд.

По предварительной информации, в результате удара погибли двое людей. Это машинист и его помощник, однако все последствия атаки еще устанавливают.

«Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и поездная бригада эвакуированы, среди них пострадавших нет. Наши коллеги до последнего выполняли свою работу и делали все, чтобы защитить людей, за которых отвечали», – добавили в «Укрзалізниці».