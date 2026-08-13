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Реактивный «Шахед» ударил по поезду с 340 пассажирами: есть погибшие

Происшествия 09:43   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Реактивный «Шахед» ударил по поезду с 340 пассажирами: есть погибшие Фото: Укрзалізниця

О трагедии, которая произошла в Одесской области рассказали в АО «Укрзалізниця». Там российский реактивный «Шахед» атаковал пассажирский поезд.

По предварительной информации, в результате удара погибли двое людей. Это машинист и его помощник, однако все последствия атаки еще устанавливают.

«Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и поездная бригада эвакуированы, среди них пострадавших нет. Наши коллеги до последнего выполняли свою работу и делали все, чтобы защитить людей, за которых отвечали», – добавили в «Укрзалізниці».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии, которая произошла в Одесской области рассказали в АО «Укрзалізниця». Там российский реактивный «Шахед» атаковал пассажирский поезд.".