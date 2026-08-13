Машовец: проблема врага в том, что о его целях на Харьковщине все знают

О планах россиян и целях оккупантов на Харьковщине рассказал военный обозреватель “Информационного сопротивления” Константин Машовец.

Он отметил: что на Южно-Слобожанском, что на Купянском направлениях задумки россиян всем уже предельно очевидны.

«Основные усилия российское командование концентрирует по направлению Песчаное – Купянск Узловой, с целью «разрезать» плацдарм на две части (северную и южную) и в последующем ликвидировать их по очереди, начиная с северной (восточная часть г. Купянск – «Заосколье»). По состоянию на данный момент противнику за два месяца упорных боёв в полосе наступления его 47-й танковой дивизии удалось силами своих передовых малых пехотных групп, действуя вдоль северного берега реки Лозоватка, закрепиться в селе Куриловка, на северо-восточной окраине села Ковшаровка и выйти к восточной окраине Купянска – Узлового», – отметил эксперт.

Помимо этого, россияне смогли продвинуться в сторону Петропавловки и восточной части Купянска. Таким образом, констатировал Машовец, враг возобновил активные штурмовые действия на большинстве участков Купянского плацдарма.

Аналитик также отметил, что россияне, вероятно, стремятся «отрезать» весь северо-восточный «угол» Харьковской области. Сделать это сразу оккупантам не удастся, что они явно понимают. Поэтому реализовывать задуманное ВС РФ, скорей всего, будут поэтапно, «отрезая» украинское приграничье по частям.

«В этой связи, наверное, стоит напомнить некоторые «размеры», касаемо глубины, на которую российским войскам придётся наступать для достижения задуманного. До Великого Бурлука, весьма приблизительно, от Волчанска – более 40-а километров, от Купянска – более 30-и километров, от российских вклинений восточнее и северо-восточнее Великого Бурлука – более 18-и километров. И насколько я понимаю, на данный момент, российское командование решило задействовать в ходе выполнения этой задачи методологию многочисленных «приграничных порезов», в надежде, что, по крайней мере, один такой «порез» (а лучше два или даже три) таки окажет, в конце концов, «критическое влияние» на устойчивость всей украинской обороны на Харьковском направлении, восточнее Сиверского Донца», – констатировал Машовец.

Основная проблема для россиян сейчас заключается в том, что все их замыслы и цели уже давно не секрет ни для ВСУ, ни для аналитиков.

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