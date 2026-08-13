Live

Машовец: проблема врага в том, что о его целях на Харьковщине все знают

Украина 09:15   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: проблема врага в том, что о его целях на Харьковщине все знают

О планах россиян и целях оккупантов на Харьковщине рассказал военный обозреватель “Информационного сопротивления” Константин Машовец. 

Он отметил: что на Южно-Слобожанском, что на Купянском направлениях задумки россиян всем уже предельно очевидны.

«Основные усилия российское командование концентрирует по направлению Песчаное – Купянск Узловой, с целью «разрезать» плацдарм на две части (северную и южную) и в последующем ликвидировать их по очереди, начиная с северной (восточная часть г. Купянск – «Заосколье»). По состоянию на данный момент противнику за два месяца упорных боёв в полосе наступления его 47-й танковой дивизии удалось силами своих передовых малых пехотных групп, действуя вдоль северного берега реки Лозоватка, закрепиться в селе Куриловка, на северо-восточной окраине села Ковшаровка и выйти к восточной окраине Купянска – Узлового», – отметил эксперт.

Помимо этого, россияне смогли продвинуться в сторону Петропавловки и восточной части Купянска. Таким образом, констатировал Машовец, враг возобновил активные штурмовые действия на большинстве участков Купянского плацдарма.

Аналитик также отметил, что россияне, вероятно, стремятся «отрезать» весь северо-восточный «угол» Харьковской области. Сделать это сразу оккупантам не удастся, что они явно понимают. Поэтому реализовывать задуманное ВС РФ, скорей всего, будут поэтапно, «отрезая» украинское приграничье по частям.

«В этой связи, наверное, стоит напомнить некоторые «размеры», касаемо глубины, на которую российским войскам придётся наступать для достижения задуманного. До Великого Бурлука, весьма приблизительно, от Волчанска – более 40-а километров, от Купянска – более 30-и километров, от российских вклинений восточнее и северо-восточнее Великого Бурлука – более 18-и километров. И насколько я понимаю, на данный момент, российское командование решило задействовать в ходе выполнения этой задачи методологию многочисленных «приграничных порезов», в надежде, что, по крайней мере, один такой «порез» (а лучше два или даже три) таки окажет, в конце концов, «критическое влияние» на устойчивость всей украинской обороны на Харьковском направлении, восточнее Сиверского Донца», – констатировал Машовец.

Основная проблема для россиян сейчас заключается в том, что все их замыслы и цели уже давно не секрет ни для ВСУ, ни для аналитиков.

Читайте также: Десять атак врага отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
14.08.2026, 14:54
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
14.08.2026, 22:05
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
14.08.2026, 18:50
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
14.08.2026, 23:00
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
14.08.2026, 15:27
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
15.08.2026, 08:07

Новости по теме:

15.08.2026
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
14.08.2026
єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА
14.08.2026
«Враг пытается закрепиться»: уничтожены две группы противника на Харьковщине
14.08.2026
Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине
14.08.2026
Фрукты и лекарства подорожали: как изменились цены на Харьковщине за месяц


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Машовец: проблема врага в том, что о его целях на Харьковщине все знают», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 09:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах россиян и целях оккупантов на Харьковщине рассказал военный обозреватель “Информационного сопротивления” Константин Машовец. ".