Синегубов: за сутки на Харьковщине погиб человек, четверо пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области.
«В результате обстрелов один человек погиб, пострадали четыре человека. В с. Циркуны погибла 36-летняя женщина; в г. Балаклея получили взрывные ранения мужчины 24 и 50 лет, острую реакцию на стресс получили женщины 67 и 69 лет», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- две ракеты;
- две РСЗО;
- два КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 37 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.