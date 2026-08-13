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Синегубов: за сутки на Харьковщине погиб человек, четверо пострадавших

Происшествия 08:38   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки на Харьковщине погиб человек, четверо пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области.

«В результате обстрелов один человек погиб, пострадали четыре человека. В с. Циркуны погибла 36-летняя женщина; в г. Балаклея получили взрывные ранения мужчины 24 и 50 лет, острую реакцию на стресс получили женщины 67 и 69 лет», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • две РСЗО;
  • два КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 37 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области.".