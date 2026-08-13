Синегубов: за сутки на Харьковщине погиб человек, четверо пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области.

«В результате обстрелов один человек погиб, пострадали четыре человека. В с. Циркуны погибла 36-летняя женщина; в г. Балаклея получили взрывные ранения мужчины 24 и 50 лет, острую реакцию на стресс получили женщины 67 и 69 лет», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

две РСЗО;

два КАБа;

БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

37 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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