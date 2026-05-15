«ТЦК нарушает закон? Пусть платят!» Как благодаря штрафу женщину сняли с учета

Похоже, финальная точка в истории с десятками женщин из Харькова и всей Украины, внезапно оказавшихся на военном учете и в розыске ТЦК, появится не скоро. Несмотря на обещания в парламенте министра обороны Украины Михаила Федорова, что женщин исключат из военного учета до конца апреля, все они там остаются, хотя на календаре уже середина мая.

Минобороны не устраивают существующие законы, поэтому ждут нового

Редакция МГ «Объектив» получила от Министерства обороны Украины ответ касательно этой странной ситуации с женщинами. В профильном ведомстве сообщили, что уже проработали 77 подобных случаев. Повторили тезис, что запустили в реестре «Оберіг+» механизм «обезличивания», «которым технически невозможна дальнейшая обработка, использование и передача ошибочно внесенных сведений, в том числе их идентификация другими государственными информационными системами» (чего, по факту, так и не произошло — читайте об этом в нашем материале — прим. ред.). И подчеркнули, что Министерство признает необходимость системного урегулирования этого вопроса.

Но использовать для этого уже существующие законы, а именно часть 2 статьи 13 закона Украины «О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» – не собираются. И даже объяснили почему.

«В настоящее время эти женщины, которые ошибочно были поставлены на учет, имеют статус военнообязанных, что не позволяет применить предписания статьи 13 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» в части уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами».

Также в Минобороны заявили, что для исключения женщин, ошибочно поставленных на военный учет, совместно с нардепами они проработали новый «законопроект №15116‑1, предусматривающий возможность исключения женщин из военного учета в подобных ситуациях… После принятия вышеупомянутых изменений в законодательство, появятся правовые основания, которые в настоящее время изъяты из категории женщин».

Не хотят выполнять закон – пусть платят

«А на каком основании вы меня туда поставили? На основании сфальсифицированных данных? Вы допустили ошибку – исправьте ее! Но отвечают, что не можем, ведь вы теперь военнообязанные!» — возмущается абсурдностью ситуации математик Галина Цехмистро, одна из женщин, вдруг оказавшихся на военном учете и находившихся в розыске.

Она не скрывает разочарования: с начала этой истории планировала искать правду в суде. Но ни Галина, ни ее адвокат не видят, как смогут повлиять на ситуацию, даже если решение суда обяжет ТЦК исключить ее наконец с воинского учета. Ведь ТЦК и Минобороны могут просто проигнорировать приговор…

Ну, пусть платят из бюджета тогда, говорит Тамила Беспалая, адвокат и правозащитница Харьковской правозащитной группы. Механизмов заставить Минобороны выполнить решение суда немало: это и заявление в полицию, и обращение в исполнительную службу, и, наконец, иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Для последнего нужно пройти все судебные инстанции на национальном уровне, собрать все отписки от омбудсмена и Минобороны, объясняет механизм Беспалая.

А приговор ЕСПЧ – это не только победа справедливости, требование исправить закон, если есть такая необходимость, но и денежная компенсация.

«Там нормальные компенсации идут, точно покрывают все юридические расходы. Истицы будут в плюсе», — говорит адвокат Тамила Беспалая.

В ТЦК испугались штрафа от исполнительной службы – и быстро исключили женщину с учета

Адвокату Сергею Сильченко не пришлось обращаться в ЕСПЧ – он стал первым юристом, выигравшим дело женщины, которую ТЦК безосновательно поставил на воинский учет.

«Суд первой инстанции наш иск удовлетворил частично, мы его обжаловали в апелляции. Апелляционный суд его удовлетворил полностью. Я получил два исполнительных документа, один связан со снятием с военного учета, другой – на возмещение судебных издержек. Исполнительные документы я отправил в Департамент судебного исполнения решений управления юстиции. Там за невыполнение предусмотрели большой штраф. В ТЦК, увидев это, быстро сняли мою клиентку с учета, а деньги за судебные издержки с ТЦК через казначейство взыскали спустя пять месяцев после решения. В принципе, дело закрыто полностью», — рассказал Сергей Сильченко.

Представители ТЦК не пытались уладить дело до суда. А на процессе возражали против иска, потому что считали, что действовали правомерно, вспоминает подробности суда адвокат.

«Это был знаменитый Шевченковский ТЦК, который списывал все на прилет по военкомату в июне 2022 года, в результате чего были утеряны документы. Но мою клиентку они поставили на учет раньше», – отмечает Сергей Сильченко.

Для женщин, также попавших на военный учет, единственный способ сняться с него, по мнению адвоката, это судебный иск против ТЦК.

«Мне кажется, что господин Федоров – человек достаточно адекватный. Но одна история – глава министерства, а другая – клерки в погонах. Пока не поступит директива главнокомандующего, ничего не будет», – резюмирует Сильченко.

Если бы работников ТЦК привлекали к ответственности, они бы выполняли нормы закона – адвокат

Идея о новом законе для снятия с учета в недрах Минобороны возникла потому, что не хотят работать и чувствуют собственную безнаказанность, категорически рубит известная харьковская адвокат Лариса Матвеева. Она сходу приводит еще несколько норм действующего законодательства, которые служат основаниями для исключения женщин с военного учета.

«Кроме уже указанной части 2 статьи 13 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», согласно статье 6 ЗУ «О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» есть четкая ссылка, что обрабатываются персональные данные только военнообязанных, призывников и резерв. Женщины ни к одной из этих категорий не относились. То есть обработка их данных уже была неправомерной», — говорит Матвеева.

А еще в Украине есть закон о защите персональных данных. И в статье 15 этого нормативного акта четко отмечено: если персональные данные собраны с нарушением требований, они подлежат удалению или уничтожению, цитирует адвокат. А сведения собирали с нарушением, ведь сначала женщинам присвоили фейковые профессиональные сведения.

«Я думаю, что они (сотрудники ТЦК и Минобороны – прим. ред.) не несут ответственности за свои неправомерные действия. И эта безнаказанность порождает систематическое невыполнение прямых обязанностей. Если бы каждый такой случай проходил хотя бы через служебное расследование, и определяли ответственных лиц, которых по меньшей мере привлекали бы к дисциплинарной ответственности, а в определенных случаях и к уголовной, тогда, я думаю, они зашли бы возможность выполнить прямые нормы закона. Но, к сожалению, очень мало случаев, когда мы реально видим, чтобы работников ТЦК привлекали хотя бы к какой-либо ответственности», – отметила юрист Лариса Матвеева.