Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине

Правоохранители установили, что 43-летний руководитель собственного адвокатского бюро в Берестине требовал взятку от своего клиента.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант представлял интересы мужчины по гражданскому делу об определении места жительства его малолетнего ребенка.

«Чтобы положительно решить в суде этот вопрос в пользу отца, юрист требовал 7500 долларов за оказание незаконного влияния на судью, рассматривающего дело. При этом он безапелляционно утверждал, что без этих денег у клиента якобы нет никаких шансов выиграть дело», — отметили правоохранители.

Силовики говорят, что задокументировали неоднократные факты вымогательства адвокатом неправомерной выгоды.

«На завершающем этапе операции сотрудники СБУ задержали адвоката «на горячем» неподалеку от его офиса при получении им первой части оговоренной суммы – 5500 долларов», — добавили в СБУ.

Фигуранту готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что в суде потребуют избрать адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой