Live

Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине

Общество 16:46   14.05.2026
Виктория Яковенко
Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине Фото: Владислав Абдула

Правоохранители установили, что 43-летний руководитель собственного адвокатского бюро в Берестине требовал взятку от своего клиента.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант представлял интересы мужчины по гражданскому делу об определении места жительства его малолетнего ребенка.

«Чтобы положительно решить в суде этот вопрос в пользу отца, юрист требовал 7500 долларов за оказание незаконного влияния на судью, рассматривающего дело. При этом он безапелляционно утверждал, что без этих денег у клиента якобы нет никаких шансов выиграть дело», — отметили правоохранители.

Силовики говорят, что задокументировали неоднократные факты вымогательства адвокатом неправомерной выгоды.

«На завершающем этапе операции сотрудники СБУ задержали адвоката «на горячем» неподалеку от его офиса при получении им первой части оговоренной суммы – 5500 долларов», — добавили в СБУ.

Фигуранту готовятся сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что в суде потребуют избрать адвокату меру пресечения в виде содержания под стражей.

адвоката задержали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула
адвоката задержали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Читайте также: Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
14.05.2026, 13:01
«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
14.05.2026, 15:16
«Шахед» утром ударил по Харькову – детали
«Шахед» утром ударил по Харькову – детали
14.05.2026, 07:10
Утренняя атака на Харьков: уже известно о 29 пострадавших, среди них – дети 📹
Утренняя атака на Харьков: уже известно о 29 пострадавших, среди них – дети 📹
14.05.2026, 12:13
В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)
В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)
14.05.2026, 14:05
Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине
Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине
14.05.2026, 16:46

Новости по теме:

24.03.2026
«Я в розыске?» Как десятки женщин вдруг стали военнообязанными в ТЦК
01.07.2025
Адвокат Алена Шевцова: фиксируем рост отказов украинцам в убежище в Британии
20.06.2025
Падение мужчины из окна ТЦК и избиение адвоката: реакция полиции Харьковщины
20.06.2025
Выпал из здания ТЦК на Харьковщине: Совет адвокатов заявил об избиении коллеги
16.06.2025
Избиение учителя в Харькове: экс-работник ТЦК не согласен с квалификацией 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Требовал $7500 за влияние на судью: адвоката задержала СБУ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что 43-летний руководитель собственного адвокатского бюро в Берестине требовал взятку от своего клиента.".