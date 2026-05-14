Главной целью РФ ночью был Киев: больше 20 пострадавших, разрушен дом

Ночью 14 мая россияне массированно обстреляли Киев. По столице били баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.

Первые взрывы в Киеве начали раздаваться после 3-х ночи. Дроны начали бить по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре. Тем временем мэр Виталий Кличко призвал людей перейти в укрытия, объяснив, что началась массированная атака.

Под утро, около 04:20: Кличко написал, что в результате «прилета» обвалились конструкции многоэтажного дома в Дарницком районе – под завалами заблокированы люди.

«В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, идет поисково-спасательная операция. Все службы на месте», – сообщил Кличко.

Около 08:00 Кличко записал видеообращение на фоне обстрелянного дома в Киеве. По его информации, в результате удара разрушены 18 квартир, из-под завалов удалось спасти 11 человек. Также есть информация об одном погибшем.

«23 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Среди них – один ребенок. В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок», – уточнил Кличко.

Наиболее пострадавший район из-за ночной атаки – Дарницкий, однако оккупанты также били по Днепровскому, Оболонскому, Соломенскому, Голосеевскому и Святошинскому. Кроме того, на левом берегу столицы после «прилетов» начались проблемы с водоснабжением.

Тем временем в ГШ ВСУ сообщили: за ночь россияне выпустили по Украине 56 ракет и 675 дронов. Украинская ПВО ликвидировала 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов: