Главной целью РФ ночью был Киев: больше 20 пострадавших, разрушен дом
Ночью 14 мая россияне массированно обстреляли Киев. По столице били баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.
Первые взрывы в Киеве начали раздаваться после 3-х ночи. Дроны начали бить по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре. Тем временем мэр Виталий Кличко призвал людей перейти в укрытия, объяснив, что началась массированная атака.
Под утро, около 04:20: Кличко написал, что в результате «прилета» обвалились конструкции многоэтажного дома в Дарницком районе – под завалами заблокированы люди.
«В Дарницком районе, где обрушились конструкции жилого дома и под завалами находятся люди, идет поисково-спасательная операция. Все службы на месте», – сообщил Кличко.
Около 08:00 Кличко записал видеообращение на фоне обстрелянного дома в Киеве. По его информации, в результате удара разрушены 18 квартир, из-под завалов удалось спасти 11 человек. Также есть информация об одном погибшем.
Видео: Виталий Кличко/ТГ
«23 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Среди них – один ребенок. В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок», – уточнил Кличко.
Наиболее пострадавший район из-за ночной атаки – Дарницкий, однако оккупанты также били по Днепровскому, Оболонскому, Соломенскому, Голосеевскому и Святошинскому. Кроме того, на левом берегу столицы после «прилетов» начались проблемы с водоснабжением.
Тем временем в ГШ ВСУ сообщили: за ночь россияне выпустили по Украине 56 ракет и 675 дронов. Украинская ПВО ликвидировала 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400
- 652 БпЛА.
Читайте также: На севере – активизация войск РФ, на Купянщине – затишье: данные Генштаба
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Главной целью РФ ночью был Киев: больше 20 пострадавших, разрушен дом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 08:43;