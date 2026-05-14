«Шахед» утром ударил по Харькову – детали
Мэр Игорь Терехов утром 14 мая сообщил о «прилете» в городе.
По его информации, враг выпустил «Шахед» по Основянскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет российских дронов на Украину происходил в течение всего дня 13 мая. Под атакой преимущественно были западные регионы. Пролет «Шахеда» сняли отдыхающие в Буковеле. Долетело даже до Закарпатья. Накануне поздно вечером россияне начали атаковать Харьков – «прилеты» были в Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах. Информации о пострадавших не поступала.
Читайте также: В ГСЧС показали, как тушили пожар, напугавший харьковчан (видео, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Шахед» утром ударил по Харькову – детали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 07:10;