«Шахед» утром ударил по Харькову – детали

Происшествия 07:10   14.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Игорь Терехов утром 14 мая сообщил о «прилете» в городе.

По его информации, враг выпустил «Шахед» по Основянскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет российских дронов на Украину происходил в течение всего дня 13 мая. Под атакой преимущественно были западные регионы. Пролет «Шахеда» сняли отдыхающие в Буковеле. Долетело даже до Закарпатья. Накануне поздно вечером россияне начали атаковать Харьков – «прилеты» были в Новобаварском, Основянском и Холодногорском районах. Информации о пострадавших не поступала.

