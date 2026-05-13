На Купянщине после «прилетов» горела ферма, пострадали коровы: детали от ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали: в течение минувших суток у спасателей был 21 оперативный выезд. Девять раз сотрудники тушили пожары, четыре из них — бушевали после ударов РФ.

Пожары после обстрелов бушевали в Холодногорском районе Харькова, а также на Купянщине.

«В селе Василенково Купянского района в результате обстрела произошло попадание в крышу здания фермы. Горели конструктивные элементы на площади 50 квадратных метров. Пострадали три человека и пять коров», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели ликвидировали два пожара в природных экосистемах Харьковщины.