Live

Самую большую партию оружия с начала года хотели незаконно провезти в Харьков

Происшествия 11:10   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Самую большую партию оружия с начала года хотели незаконно провезти в Харьков Фото: 5-я Слобожанская бригада НГУ «Скиф»

В 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ рассказали, как кинолог и служебная собака сорвали попытку провезти в Харьков партию оружия и патронов. 

На блокпосте в Харькове остановили для проверки авто Volkswagen Transporter 4 – оно было без номеров украинской регистрации. За рулем был мужчина 1971 года рождения. 

Во время проверки кинолог и служебный пес Отто нашли в машине больше 90 автоматов, а также пистолеты, ружья и больше 400 патронов. 

«Могу сказать, что с начала года это самая большая партия незарегистрированного оружия, которую правонарушители пытались ввезти в наш город. И эту попытку сорвали Слобожанские кинологи вместе со своими пушистыми собратьями!» – констатировал начальник кинологической службы 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ офицер Сергей Ридкокаша.

Читайте также: Не пошел воевать, чтобы грабить и пьянствовать: приговор уклонисту

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
12.05.2026, 20:52
Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе
Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе
13.05.2026, 11:45
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия
13.05.2026, 07:05
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
12.05.2026, 20:17
Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко
Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко
13.05.2026, 09:21
Удар по критической инфраструктуре на Дергачевщине: без света 4500 людей
Удар по критической инфраструктуре на Дергачевщине: без света 4500 людей
13.05.2026, 11:35

Новости по теме:

08.02.2024
На Харьковщине девочка пошла к бабушке и потерялась, ее искали копы с собаками
20.11.2021
Служебный пес Харьковской таможни Любомир повысил квалификацию (фото)
07.04.2020
Харьковские нацгвардейцы-кинологи рассказали о своих боевых четвероногих друзьях (фото)
17.02.2020
У харківському КП працює єдина в Україні обіймачка тварин
17.02.2020
У Харкові з’явилася унікальна для України посада — обіймачка тварин (відео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Самую большую партию оружия с начала года хотели незаконно провезти в Харьков», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ рассказали, как кинолог и служебная собака сорвали попытку провезти в Харьков партию оружия и патронов. ".