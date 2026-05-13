Самую большую партию оружия с начала года хотели незаконно провезти в Харьков
В 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ рассказали, как кинолог и служебная собака сорвали попытку провезти в Харьков партию оружия и патронов.
На блокпосте в Харькове остановили для проверки авто Volkswagen Transporter 4 – оно было без номеров украинской регистрации. За рулем был мужчина 1971 года рождения.
Во время проверки кинолог и служебный пес Отто нашли в машине больше 90 автоматов, а также пистолеты, ружья и больше 400 патронов.
«Могу сказать, что с начала года это самая большая партия незарегистрированного оружия, которую правонарушители пытались ввезти в наш город. И эту попытку сорвали Слобожанские кинологи вместе со своими пушистыми собратьями!» – констатировал начальник кинологической службы 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ офицер Сергей Ридкокаша.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 11:10;