Самую большую партию оружия с начала года хотели незаконно провезти в Харьков

В 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ рассказали, как кинолог и служебная собака сорвали попытку провезти в Харьков партию оружия и патронов.

На блокпосте в Харькове остановили для проверки авто Volkswagen Transporter 4 – оно было без номеров украинской регистрации. За рулем был мужчина 1971 года рождения.

Во время проверки кинолог и служебный пес Отто нашли в машине больше 90 автоматов, а также пистолеты, ружья и больше 400 патронов.

«Могу сказать, что с начала года это самая большая партия незарегистрированного оружия, которую правонарушители пытались ввезти в наш город. И эту попытку сорвали Слобожанские кинологи вместе со своими пушистыми собратьями!» – констатировал начальник кинологической службы 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ офицер Сергей Ридкокаша.