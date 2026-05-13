Удар по критической инфраструктуре на Дергачевщине: без света 4500 людей

Происшествия 11:35   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 13 мая россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на территории Дергачевщины, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко. 

В результате больше 4500 абонентов в Дергачах, Слатино и Безруках остались без света. На данный момент энергетики уже пытаются восстановить поврежденные сети. Свет обещают вернуть уже до конца суток, если не будет повторных обстрелов.

«Кроме того, утром россияне также обстреляли несколько домов в Казачьей Лопани, на месте попаданий произошло возгорание. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Тип оружия, из которого наносились удары, устанавливается», – добавил Задоренко.

  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 11:35;

