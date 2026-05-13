Удар по критической инфраструктуре на Дергачевщине: без света 4500 людей
Изображение создано ИИ
Утром 13 мая россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на территории Дергачевщины, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
В результате больше 4500 абонентов в Дергачах, Слатино и Безруках остались без света. На данный момент энергетики уже пытаются восстановить поврежденные сети. Свет обещают вернуть уже до конца суток, если не будет повторных обстрелов.
«Кроме того, утром россияне также обстреляли несколько домов в Казачьей Лопани, на месте попаданий произошло возгорание. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Тип оружия, из которого наносились удары, устанавливается», – добавил Задоренко.
Читайте также: На Купянщине после «прилетов» горела ферма, пострадали коровы: детали от ГСЧС
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, Дергачи, обстрел, прилет, харьковщина;
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 11:35;