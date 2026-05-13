Беременная и ее знакомый подожгли авто ВСУ на Харьковщине – прокуратура (фото)

Правоохранители передали в суд дело двух жителей Чугуевщины, которые, по данным следствия, уничтожили автомобиль украинских военных.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе 27-летняя наркозависимая женщина, уже имевшая проблемы с законом через Telegram нашла предложение «легкого заработка» — осуществить поджоги авто за денежное вознаграждение.

«Будучи беременной и понимая, что сама план не реализует, женщина привлекла своего знакомого — жителя района. Они подошли к принадлежащему военным грузовику марки «Daf», облили его заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом и поднесли зажигалку. В результате произошло возгорание», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре говорят: с места преступления фигуранту сбежали. Транспортное средство было выведено из строя. Сумма нанесенного ущерба превышает 400 тысяч гривен.

Правоохранители задержали женщину и сообщника. Им инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества путем поджога и препятствование законной деятельности ВСУ. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

Также следствие устанавливает личность «работодателя».