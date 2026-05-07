Live

Безработный харьковчанин мог поджигать авто ВСУ по заказу РФ – его поймали

Происшествия 10:00   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Безработный харьковчанин мог поджигать авто ВСУ по заказу РФ – его поймали

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики задержали вероятного предателя, который по указанию кураторов из РФ поджигал авто украинских военных в Харькове. В СБУ отметили: известно как минимум о двух таких случаях. При этом оба автомобиля проходили техобслуживание в Харькове после выполнения боевых заданий на передовой. 

По данным следствия, подозреваемый – безработный харьковчанин, который искал «легкие» деньги в ТГ-каналах. Именно там на него вышли россияне и предложили деньги взамен на помощь в уничтожении транспорта украинских военных. 

«Сначала фигурант отследил место парковки служебного пикапа ВСУ и «согласовал» его поджог с российским спецслужбистом. После этого фигурант в темное время суток поджег авто с помощью легковоспламеняющейся смеси, которую сделал накануне по инструкции куратора из России. Весь процесс возгорания он зафиксировал на телефонную камеру для дальнейшего отчета рашистам», – передает Абдула.

По данным СБУ, мужчина готовился продолжить серию поджогов, однако силовики помешали этому — они поймали вероятного злоумышленника. Также он получил подозрение сразу по двум статьям.

Читайте также: Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 7 мая: утро началось с «прилетов»
Новости Харькова — главное 7 мая: утро началось с «прилетов»
07.05.2026, 08:43
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову
07.05.2026, 07:10
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, есть пострадавшие
07.05.2026, 11:02
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)
06.05.2026, 14:20
Сегодня 7 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 мая 2026: какой праздник и день в истории
07.05.2026, 06:00

Новости по теме:

30.04.2026
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром подорвался прохожий, парковка оцеплена
18.04.2026
Охота на авто в Слатино: враг бьет FPV-дронами
16.04.2026
Мужчина на Харьковщине пытался поджечь авто воинов – полиция
15.04.2026
На кладбище в угнанном авто: кто похитил ВАЗ на Балаклейщине
08.04.2026
Как продать авто в Харькове быстро и выгодно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Безработный харьковчанин мог поджигать авто ВСУ по заказу РФ – его поймали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики задержали вероятного предателя, который по указанию кураторов из РФ".