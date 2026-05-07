Безработный харьковчанин мог поджигать авто ВСУ по заказу РФ – его поймали

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что силовики задержали вероятного предателя, который по указанию кураторов из РФ поджигал авто украинских военных в Харькове. В СБУ отметили: известно как минимум о двух таких случаях. При этом оба автомобиля проходили техобслуживание в Харькове после выполнения боевых заданий на передовой.

По данным следствия, подозреваемый – безработный харьковчанин, который искал «легкие» деньги в ТГ-каналах. Именно там на него вышли россияне и предложили деньги взамен на помощь в уничтожении транспорта украинских военных.

«Сначала фигурант отследил место парковки служебного пикапа ВСУ и «согласовал» его поджог с российским спецслужбистом. После этого фигурант в темное время суток поджег авто с помощью легковоспламеняющейся смеси, которую сделал накануне по инструкции куратора из России. Весь процесс возгорания он зафиксировал на телефонную камеру для дальнейшего отчета рашистам», – передает Абдула.

По данным СБУ, мужчина готовился продолжить серию поджогов, однако силовики помешали этому — они поймали вероятного злоумышленника. Также он получил подозрение сразу по двум статьям.