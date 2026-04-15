На кладбище в угнанном авто: кто похитил ВАЗ на Балаклейщине

События произошли вечером 11 апреля в поселке Донец на Балаклейщине. По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, авто угнал 55-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый дождался, пока владелец ВАЗа-21111 потерял бдительность, сел в машину и уехал. Вскоре правоохранители нашли вероятного угонщика. При себе у него были ключи от машины, а ВАЗ он оставил возле местного кладбища.

«Следователи за процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры сообщили 55-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», – добавили в полиции.