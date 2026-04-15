На кладбище в угнанном авто: кто похитил ВАЗ на Балаклейщине

Происшествия 11:50   15.04.2026
События произошли вечером 11 апреля в поселке Донец на Балаклейщине. По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, авто угнал 55-летний мужчина. 

По версии следствия, подозреваемый дождался, пока владелец ВАЗа-21111 потерял бдительность, сел в машину и уехал. Вскоре правоохранители нашли вероятного угонщика. При себе у него были ключи от машины, а ВАЗ он оставил возле местного кладбища.

«Следователи за процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры сообщили 55-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Атака на Печенежскую плотину: был ли прорыв и утечка воды — данные гидрологов
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле
Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли вечером 11 апреля в поселке Донец на Балаклейщине. По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, авто угнал 55-летний мужчина. ".