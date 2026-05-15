Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу

Схему незаконного ввоза авто в Украину из-за границы для военных ВСУ, разоблачили правоохранители. Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в ее организации подозревают 27-летнюю харьковскую предпринимательницу, которая также возглавляет местный благотворительный фонд.

«Для реализации схемы фигурантка организовывала приобретение в странах Евросоюза подержанных автомобилей якобы для нужд сил обороны Украины. В то же время, большинство транспортных средств не были пригодны для выполнения боевых задач. Речь идет, в частности, об элитных внедорожниках BMW, Volvo, Range Rover, а также малолитражных легковых автомобилях Renault, Volkswagen и других марках. В дальнейшем злоумышленница от имени благотворительного фонда подавала в таможенные органы заведомо подложные товаросопроводительные документы с ложными сведениями для оформления автомобилей в режиме «гуманитарной помощи», – пишут в СБУ.

Благодаря этому, по версии следствия, девушка не платила обязательные таможенные платежи — акцизный сбор и налог на добавленную стоимость. Когда авто приезжало в Украину — подозреваемая продавала их военным ВСУ. Однако документы составлялись так, как будто защитникам передавали машины бесплатно.

В СБУ установили: на каждом таком авто девушка зарабатывала около тысячи долларов. При этом за все время такой деятельности через ее БФ в Украину ввезли пол тысячи авто.

«Сотрудники СБУ задержали организатора схемы «на горячем» во время продажи очередного автомобиля, ввезенного под видом гуманитарной помощи. Во время обысков правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности и незаконно ввозимые автомобили. После завершения процессуальных действий транспортные средства будут переданы нуждам Сил обороны Украины», – отметили правоохранители.

Девушке уже поручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения. Если вину фигурантки докажут — она может «сесть» на шесть лет.