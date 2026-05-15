Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу
Схему незаконного ввоза авто в Украину из-за границы для военных ВСУ, разоблачили правоохранители. Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в ее организации подозревают 27-летнюю харьковскую предпринимательницу, которая также возглавляет местный благотворительный фонд.
«Для реализации схемы фигурантка организовывала приобретение в странах Евросоюза подержанных автомобилей якобы для нужд сил обороны Украины. В то же время, большинство транспортных средств не были пригодны для выполнения боевых задач. Речь идет, в частности, об элитных внедорожниках BMW, Volvo, Range Rover, а также малолитражных легковых автомобилях Renault, Volkswagen и других марках. В дальнейшем злоумышленница от имени благотворительного фонда подавала в таможенные органы заведомо подложные товаросопроводительные документы с ложными сведениями для оформления автомобилей в режиме «гуманитарной помощи», – пишут в СБУ.
Благодаря этому, по версии следствия, девушка не платила обязательные таможенные платежи — акцизный сбор и налог на добавленную стоимость. Когда авто приезжало в Украину — подозреваемая продавала их военным ВСУ. Однако документы составлялись так, как будто защитникам передавали машины бесплатно.
В СБУ установили: на каждом таком авто девушка зарабатывала около тысячи долларов. При этом за все время такой деятельности через ее БФ в Украину ввезли пол тысячи авто.
«Сотрудники СБУ задержали организатора схемы «на горячем» во время продажи очередного автомобиля, ввезенного под видом гуманитарной помощи. Во время обысков правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности и незаконно ввозимые автомобили. После завершения процессуальных действий транспортные средства будут переданы нуждам Сил обороны Украины», – отметили правоохранители.
Девушке уже поручили подозрение и готовятся избрать меру пресечения. Если вину фигурантки докажут — она может «сесть» на шесть лет.
Читайте также: Отрадное – освобождено: ВСУ зачищают Двуречанщину от РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, волонтерша, ВСУ, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Могла зарабатывать на авто для ВСУ: поймали харьковскую благотворительницу», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 11:30;