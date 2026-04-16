Live

Мужчина на Харьковщине пытался поджечь авто воинов – полиция

Общество 16:14   16.04.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали на Харьковщине 52-летнего мужчину, который, по данным следствия, хотел поджечь авто военнослужащих.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 апреля в поселке Безлюдовка фигурант порезал колеса на военном авто и облил заднее колесо бензином, чтобы совершить поджог.

«В этот момент злоумышленника обнаружил владелец автомобиля, который остановил его действия и сообщил о совершении уголовного преступления в полицию», — рассказали правоохранители.

У мужчины изъяли нож, зажигалку и другие вещественные доказательства, добавили копы.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Напомним, ранее суд признал 31-летнего и 48-летнего харьковчан виновными в поджоге автомобиля украинского военного и назначил им наказание в виде шести и пяти лет тюрьмы соответственно.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина на Харьковщине пытался поджечь авто воинов – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
