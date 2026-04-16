Мужчина на Харьковщине пытался поджечь авто воинов – полиция

Правоохранители задержали на Харьковщине 52-летнего мужчину, который, по данным следствия, хотел поджечь авто военнослужащих.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 апреля в поселке Безлюдовка фигурант порезал колеса на военном авто и облил заднее колесо бензином, чтобы совершить поджог.

«В этот момент злоумышленника обнаружил владелец автомобиля, который остановил его действия и сообщил о совершении уголовного преступления в полицию», — рассказали правоохранители.

У мужчины изъяли нож, зажигалку и другие вещественные доказательства, добавили копы.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Напомним, ранее суд признал 31-летнего и 48-летнего харьковчан виновными в поджоге автомобиля украинского военного и назначил им наказание в виде шести и пяти лет тюрьмы соответственно.