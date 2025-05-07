Какие сроки дают за поджоги автомобилей военных — приговор в Харькове
Суд признал виновными 31-летнего и 48-летнего харьковчан в поджоге автомобиля украинского военного и назначил им наказание в виде шести и пяти лет тюрьмы соответственно (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УКУ).
По данным следствия, в конце июля 2024 года двое харьковчан, желая подзаработать, через Telegram наладили контакт с лицом, которое предложило за деньги поджечь авто военного ВСУ, информируют в Харьковской облпрокуратуре.
1 августа около двух часов ночи мужчины увидели на проспекте Байрона Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета. Используя легковоспламеняющуюся смесь, которую приготовили заранее, фигуранты сожгли транспортное средство. Свои действия они сняли на телефон. За поджог мужчинам обещали тысячу долларов, но денег они так и не получили.
Суда фигуранты ожидали под стражей. В ходе рассмотрения дела они оба признали свою вину. Обвинительный приговор вынес Слободской райсуд Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, новости Харькова, поджог, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 11:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновными 31-летнего и 48-летнего харьковчан в поджоге автомобиля украинского военного и назначил им наказание в виде шести и пяти лет тюрьмы соответственно.".