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Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)

Официально 13:36   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото) Фото: Олег Синегубов

На местах вражеских попаданий в Харькове и пригороде продолжают работать коммунальщики, специалисты экстренных служб и волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

  • В Покотиловке волонтеры закрыли 48 контуров в домах. Предоставили местным жителям необходимые строительные материалы и плиты OSB. Также идет мониторинг потребностей населения.
  • В Харькове волонтеры оказывали пострадавшим медицинскую помощь, осуществляли мониторинг потребностей в течение ночи. 30 жителей из 22 частных домохозяйств получили психологическую помощь, социальное и юридическое сопровождение. Людям передали стройматериалы для оперативного ремонта поврежденного жилья. На месте организовали горячее питание.
  • В селе Залужное волонтеры продолжают мониторинг потребностей населения, чьи дома повреждены в результате вражеских ударов. Передали строительные материалы и плиты OSB.

«К работам присоединились команды НПО «Координационный Гуманитарный Центр», НПО «ХОО Общество Красного Креста Украины», НПО «Пролісок», НПО «Роксана и его команда», НПО «Право На Защиту», — отметил Синегубов.

последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синегубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синегубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синегубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На местах вражеских попаданий в Харькове и пригороде продолжают работать коммунальщики, специалисты экстренных служб и волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".