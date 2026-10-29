Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
Фото: Олег Синегубов
На местах вражеских попаданий в Харькове и пригороде продолжают работать коммунальщики, специалисты экстренных служб и волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
- В Покотиловке волонтеры закрыли 48 контуров в домах. Предоставили местным жителям необходимые строительные материалы и плиты OSB. Также идет мониторинг потребностей населения.
- В Харькове волонтеры оказывали пострадавшим медицинскую помощь, осуществляли мониторинг потребностей в течение ночи. 30 жителей из 22 частных домохозяйств получили психологическую помощь, социальное и юридическое сопровождение. Людям передали стройматериалы для оперативного ремонта поврежденного жилья. На месте организовали горячее питание.
- В селе Залужное волонтеры продолжают мониторинг потребностей населения, чьи дома повреждены в результате вражеских ударов. Передали строительные материалы и плиты OSB.
«К работам присоединились команды НПО «Координационный Гуманитарный Центр», НПО «ХОО Общество Красного Креста Украины», НПО «Пролісок», НПО «Роксана и его команда», НПО «Право На Защиту», — отметил Синегубов.