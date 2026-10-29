Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)

«К работам присоединились команды НПО «Координационный Гуманитарный Центр», НПО «ХОО Общество Красного Креста Украины», НПО «Пролісок», НПО «Роксана и его команда», НПО «Право На Защиту», — отметил Синегубов.

На местах вражеских попаданий в Харькове и пригороде продолжают работать коммунальщики, специалисты экстренных служб и волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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• Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На местах вражеских попаданий в Харькове и пригороде продолжают работать коммунальщики, специалисты экстренных служб и волонтеры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".