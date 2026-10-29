Сколько магазинов, АЗС и аптек готовы работать без света в Харькове

В Харьковском горсовете сообщают: местные предприниматели оборудуют свои заведения генераторами и другими источниками автономного питания.

«На сегодня во время аварийных или плановых отключений электроэнергии в Харькове работают более 2,2 тыс. магазинов, 476 аптек, 155 АЗС, 119 зоомагазинов, 44 ветеринарные клиники. Также генераторами оборудованы все 46 рынков и торговых площадок», — отметили в мэрии.

Там также рассказали, что в большинстве супермаркетов, торговых центров, отделениях «Новой почты» горожане во время отсутствия света могут зарядить гаджеты в специально оборудованных местах.

Напомним, накануне, 28 октября, вечером в разных районах Харькова внезапно возникли перебои со светом. В мэрии Харькова сообщили, что аварийные отключения были вызваны обстрелами энергосистемы Украины. Начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко уточнил, что ограничения введены в результате повреждения в сетях 330 кВ объединенной энергосистемы Украины.