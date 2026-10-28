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Святаша задержали, Основанский район терроризируют БпЛА – итоги 28 октября

Происшествия 23:00   28.10.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
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Святаша задержали, Основанский район терроризируют БпЛА – итоги 28 октября

В Швеции задержали харьковского экснардепа-беглеца Дмитрия Святаша. По городу ночью и днем ​​били российские реактивные «Герани-3». FPV атаковал эвакуационную команду в Харьковской области. Объектив напоминает главные новости дня.

Святаша задержали в Швеции

Харьковский экснадреп-беглец приехал на концерт Стиви Вандера. А вместо этого оказался в центре содержания под стражей Миграционного совета Швеции. Об этом сообщило шведское издание «Expressen». Задержала Дмитрия Святаша пограничная полиция – при том что на контроле он предъявлял украинский, а не российский паспорт. Причиной стало решение Польши о запрете на повторный въезд в Шенгенскую зону, вынесенное в сентябре этого года. Адвокат Святаша подал апелляцию и утверждает, что его клиент готов вернуться в Россию частным самолетом. Напомним, Святаша СБУ объявила в розыск еще в 2022 году из-за посягательств на территориальную целостность Украины. По этой статье он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. А также подозревается в госизмене.

БпЛА «Герань-3» атаковали Основянский район днем ​​и ночью

Днем 28 октября удар пришелся по территории почтового отделения. Погиб мужчина 38 лет. Женщина и трое мужчин получили ранения, сообщила Харьковская областная прокуратура. Масштабный пожар ночью тушили в том же Основянском районе. Из-за удара «Герани-3» по гражданскому предприятию загорелось его здание и дома вокруг. Пострадали пять человек, среди которых четырехлетний мальчик. У ребенка – острая реакция на стресс.

FPV ударил по эвакогруппе

Атакована эвакуационная группа полиции и Красного Креста Харьковской области. Два полицейских ранены. На бронированном автомобиле они направлялись в Зеленый Гай в Великобурлуцкой громаде. В транспорт попал российский FPV-дрон. Пострадавшие в больнице.

Будут отвечать за помощь уклонистам

Харьковская областная прокуратура сообщила о ходе двух уголовных дел в Харькове. В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ТЦК. Он, по данным следствия, обещал военнообязанному за $4500 решить проблемы с учетом. За это может сесть на восемь лет. В продаже фиктивной инвалидности ухилянту подозревают харьковского врача. Прайс был больше $7000. По данным спикера УСБУ Владислава Абдулы, подозреваемый – 37-летний хирург городской больницы скорой и неотложной помощи. Его задержали после передачи «клиенту» готового заключения об установлении ІІІ группы инвалидности.

В центре Харькова сеют луговые цветы 

Более 700 многолетних растений высадили на Клочковском спуске в Харькове. В Харьковзеленстрое сообщили, что склоны украсили композициями из кустов хризантем и благоухающей лаванды. Также посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен.

МГ «Объектив» также сообщала 28 октября:

Списанные дроны продавали военным как новые: обыски провели и в Харькове

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Жителя Печенег обвиняют в корректировке ударов по дамбе: грозит пожизненное

Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Швеции задержали харьковского экснардепа-беглеца Дмитрия Святаша. По городу били российские реактивные «Герани-3». Объектив напоминает главные новости дня.".