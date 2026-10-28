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Бывшего сотрудника ТЦК обвиняют в помощи уклонисту: сколько стоили его услуги

Происшествия 11:45   28.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Бывшего сотрудника ТЦК обвиняют в помощи уклонисту: сколько стоили его услуги

По данным Харьковской облпрокуратуры, история началась в августе 2026 года. Тогда бывший сотрудник ТЦК узнал о проблемах военнообязанного и предложил «решить вопрос». 

Мужчина сообщил обвиняемому, что находится в розыске из-за неявки по повестке. Тогда фигурант рассказал, что у него есть связи с чиновниками территориального центра. Благодаря им он может помочь решить все проблемы, касающиеся военного учета. Мужчина также убедил знакомого, что без его участия проблему не исправить, а свою помощь он оценил в 4500 долларов. Их он получил уже во время следующей встречи, рассказали правоохранители.

«Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено. Прокурор Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова утвердил и направил в суд обвинительный акт. Бывшему сотруднику ТЦК инкриминировано ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения уполномоченными лицами, соединенное с требованием такой выгоды», – добавили в прокуратуре.

Дело будут рассматривать в Холодногорском райсуде. Если вину обвиняемого докажут – он может «сесть» на восемь лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской облпрокуратуры, история началась в августе 2026 года. Тогда бывший сотрудник ТЦК узнал о проблемах военнообязанного и предложил «решить вопрос». ".