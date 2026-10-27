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На 15 лет «сядет» предательница из Купянска: чем она занималась

Происшествия 11:45   27.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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На 15 лет «сядет» предательница из Купянска: чем она занималась

15 лет тюрьмы получила бывшая сотрудница местного отделения ГУ ГМС в Купянске за сотрудничество с РФ. Правоохранители установили, что в июле 2022 года она заняла должность так называемого «и. о. инспектора отдела миграционной службы» в незаконно созданном оккупантами «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

«Захватчики обустроили пункт приема документов для оформления гражданства России в помещении ЦНАПа. Там женщина принимала заявления от жителей Купянска и близлежащих населенных пунктов, консультировала по получению российских паспортов и оформляла документы для предоставления согласия на гражданство несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет», – уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

Также она проходила служебную подготовку, во время которой она изучала законы РФ. За все время работы на оккупантов женщина успела заработать 40 тысяч рублей.

«20 октября 2026 за поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал 48-летнюю женщину виновной в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ей назначено максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в органах государственной власти, местного самоуправления и в органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, на основании ст. 54 УК Украины она лишена 7 ранга государственного служащего», – отметили в прокуратуре.

После деоккупации Купянска предательница сбежала в РФ. На данный момент ее объявили в розыск, поэтому срок отбывания наказания будет исчисляться со дня ее фактического задержания.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы получила бывшая сотрудница местного отделения ГУ ГМС в Купянске за сотрудничество с РФ.".