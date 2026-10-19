В прокуратуре показали последствия «прилетов» в регионе: шестеро пострадавших

О последствиях обстрелов Харьковщины рассказали утром 19 октября в областной прокуратуре.

В прокуратуре установили, что накануне, 18 октября, около 22:10 Салтовский район Харькова атаковал БпЛА типа «Молния». «Прилет» пришелся по крыше многоэтажки – вылетели порядка 30 окон. Две женщины 56 и 83 лет получили острую реакцию на стресс.

«Ориентировочно в 23:30 российские военные атаковали деревню Пришиб Изюмского района. По предварительным данным, для удара враг применил малогабаритную крылатую ракету S8000 «Бандероль», – уточняют правоохранители.

В результате «прилетов» повреждены частные дома, транспортные средства. Раненого 22-летнего мужчину госпитализировали. Двухлетняя девочка, 12-летний парень и их 39-летняя мать получили острую стрессовую реакцию.

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.