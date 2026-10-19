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О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)

Происшествия 09:25   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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О баллистике вновь не предупредили? Последствия ударов в Киеве (фото/видео)

В ночь на 19 октября россияне вновь обстреляли Киев баллистическими ракетами. Под атакой оказались три района столицы, известно об одной погибшей и восьми пострадавших. Оккупанты били по домам, станциям метрополитена, повреждены также медучреждение и образовательное учреждение. Тем временем, по предварительной информации, партнеры вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет.

В Деснянском районе в результате «прилета» загорелось трехэтажное нежилое здание, поврежден фасад и припаркованные авто, передают в ГСЧС Киева.

Обстрел Киева 19 октября

На месте удара спасатели также нашли тело погибшей 21-летней девушки, написал мэр Виталий Кличко.

Обстрел Киева 19 октября

По другому адресу повреждена станция метрополитена. На данный момент временно закрыты станции метро «Черниговская» и «Лесная».

«В Соломенском районе произошло возгорание в помещении медицинского учреждения на третьем этаже 25-этажного жилого дома. Поврежден фасад, остекление дома», – пишут в ГСЧС.

Обстрел Киева 19 октября

В Днепровском районе в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

Обстрел Киева 19 октября

Также оккупанты обстреляли в Киеве ТРЦ. Всего в результате массированного обстрела пострадали восемь человек.

По информации источников журналиста «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу, ночью россияне начали атаковать Киев баллистикой «без всякого предупреждения» от партнеров. Официального подтверждения этого пока что нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тем временем, по предварительной информации, партнеры вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет.".