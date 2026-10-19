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Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА

Происшествия 08:46   19.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА

В сводке 19 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских атак пострадали 11 жителей Харьковщины, в том числе – двое детей. 

«Возле с. Новая Александровка Великобурлукской громады ранен 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 55-летняя женщина; в пос. Старый Салтов ранен 58-летний мужчина и 56-летняя женщина; в с. Подвысокое Боровской громады ранен 84-летнего мужчину; в г. Харькове получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 83 лет; в с. Пришиб Донецкой громады ранен 22-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 39-летняя женщина, 12-летний мальчик и 2-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по региону «прилетело»:

  • три ракеты;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 94 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 19 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских атак пострадали 11 жителей Харьковщины, в том числе – двое детей. ".