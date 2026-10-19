Синегубов: двое детей пострадали из-за обстрелов РФ, били ракетами и БпЛА

В сводке 19 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских атак пострадали 11 жителей Харьковщины, в том числе – двое детей.

«Возле с. Новая Александровка Великобурлукской громады ранен 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 55-летняя женщина; в пос. Старый Салтов ранен 58-летний мужчина и 56-летняя женщина; в с. Подвысокое Боровской громады ранен 84-летнего мужчину; в г. Харькове получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 83 лет; в с. Пришиб Донецкой громады ранен 22-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс 39-летняя женщина, 12-летний мальчик и 2-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по региону «прилетело»:

три ракеты;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Ланцет»;

три БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

94 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.